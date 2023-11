/CELÝ TEXT PROHLÁŠENÍ/ Boj o porodnici ve Svitavách graduje. Zatímco odpoledne vedení Nemocnice Pardubického kraje avizovalo uzavření od sobotního poledne, za tři hodiny bylo vše jinak. Lékaři ze svitavského gynekologicko-porodnického oddělení své výpovědi z přesčasů stáhli. Přinášíme celé jejich prohlášení.

Svitavská porodnice. | Foto: Porodnice Svitavy

V pátek odpoledne vedení krajských nemocnic oznámilo radikální krok. „V sobotu 25.listopadu ve 12 hodin pozastaví svitavská porodnice příjem rodiček,“ oznámila mluvčí nemocnic Kateřina Semrádová. Lékaři ze svitavské porodnice však na toto oznámení zareagovali a vydali v pátek navečer prohlášení, ve kterém oznámili, že své výpovědi stáhli (celý text prohlášení najdete pod článkem).

„Vedení nemocnic bylo dotlačeno nečinností Ministerstva zdravotnictví ke zbrklému řešení, a to uzavření porodnice ve Svitavské nemocnici a lékařům nabídlo pouze nevolnický přesun do Ústí nad Orlicí. Cítíme se být nevstřícným nátlakem vedení zahnáni do kouta, cítíme se být zrazení vlastním zaměstnavatelem, Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Absolutně odmítáme, aby proti nám systém a zaměstnavatel stavěl naše nejdražší kolegyně porodní asistentky, sestry a ošetřovatelky,“ uvedli lékaři v prohlášení. Oznámili, že výpovědi stahují a budou dál pracovat v zavedeném režimu.

Jestli uzavření svitavské porodnice od sobotního poledne platí, či nikoliv zjišťujeme.

Psali jsme:

Krize graduje. Svitavská porodnice od soboty stopne příjem maminek

Prohlášení lékařů gynekologicko-porodnického oddělení Svitavské nemocnice, kteří vypověděli přesčasy, 24.11.2023Zdroj: archiv Deníku