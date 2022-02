Zubaře nemůže sehnat například Dana z Pardubic. „Hledáme a nemáme, krize kolem zubařů roste,“ zhodnotila. Další Pardubačka Lucie sice zubaře má, ale daleko. „Jezdím za ním až do Velimi u Kolína,“ dodala mladá maminka.

A podobné problémy má řada dalších lidí napříč krajem. Podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové skončili v kraji v roce 2020 tři a v roce 2021 dva stomatologové bez náhrady. Problematický je zvyšující se trend přetahování zubních lékařů mezi kraji. "Obecně jsou problematické periferní lokality v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy," zhodnotila Matoušková.

Problémy s nedostatkem zubařů potvrdila také mluvčí VZP Jana Sixtová. Klienti se prý na ně často obrací s žádostí o zubaře. Pojišťovna se snaží být v této oblasti aktivní. „Aktuálně jsme za pojišťovnu zaslali podněty na Krajský úřad Pardubického kraje na vyhlášení výběrových řízení pro stomatologii ve všech okresech kraje,“ uvedla Sixtová.

Oslovovat se snaží i přímo zubaře. „Snažíme se motivovat stomatology k registraci dalších pacientů a k rozšiřování ordinačních hodin také finančně,“ dodala Sixtová s tím, že hodně pomáhají obce, které nabízí budoucím zubařům obecní byt, příspěvek na ordinaci a podobně.

„Sdílíme informace se starosty, kteří se snaží ve svých obcích a městech pomoci s hledáním náhrady a udržením stávajících stomatologů různými pobídkami,“ dodala Matoušková.

Situaci se zubaři se v různých částech kraje výrazně liší. „V současné chvíli se nám ještě daří navázat v poskytování péče v Pardubicích a Chrudimi. Horší situace je v periferních oblastech jako je Hlinsko, Skuteč či Hrochův Týnec, kde po odchodu zubního lékaře do důchodu péče většinou končí,“ uvedla předsedkyně Oblastní stomatologické komory Pardubice - Chrudim Kateřina Kratochvílová.

Při rozhodnutí ordinovat v periferních oblastech musí zubaři čelit velkým obtížím. Proto jdou mnozí raději do větších měst. „Je však otázkou, zda je toto rozvrstvení zubních lékařů do budoucna udržitelné. Zda by měl takový lékař na periferii dostatečný počet klientů,“ podotkla Kratochvílová.

Důvodů nedostatku zubařů je mnoho. „Zvýšil se průměrný věk dožití obyvatel. Mnoho našich lékařek má z důvodu péče o malé děti zkrácený úvazek. Obecně se neklade velký důraz na primární prevenci,“ vysvětlila Kratochvílová.

Řešení v kraji hledají různými způsoby. „Zlepšení stavu jsme očekávali v souvislosti s možným zjednodušením podmínek pro příchod lékařů z Ukrajiny,“ řekla náměstkyně hejtmana Matoušková. Zda tato pomoc nakonec vyjde, není jisté.

„Oblastní stomatologická komora se aktivně snaží propojit odcházející kolegy s absolventy, které aktivně oslovujeme již během studia na univerzitě,“ dodala Kratochvílová.

Lidé mají být při hledání zubaře sami aktivní. „Pokud nějaký klient přijde o zubního či praktického lékaře, doporučením je, aby při hledání nového sám kontaktoval konkrétní lékařské praxe ve svém okolí,“ poradila Sixtová. Pokud neuspěje přímo u zubaře, měl by se zájemce obrátit na VZP nebo na Českou stomatologickou komoru.