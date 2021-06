„Příští týden má do kraje přijít méně dávek, než jsme měli původně přislíbeno. Stále dochází k drobným úpravám počtů, konkrétně jde o 22 plat místo původních 25. Dvě plata navíc budou kompenzována z dodávky z Maďarska,“ řekl Čech.

Drobné výkyvy v dodávkách jsou dorovnávány vyššími dodávkami v dalším období nebo mimořádnou dodávkou z jiné země. V týdnu od 21. června firma Pfizer slíbila poslat dříve nedodané vakcíny. K dispozici by tak kraj měl mít na týden 28 plat. Na jednom platu je 195 lahviček vakcíny. Může tak obsahovat 975 až 1170 dávek podle toho, jestli se z jedné lahvičky podaří aplikovat pět nebo šest dávek.

Díky avízu o větší červnové dodávce vakcín se vedení kraje domluvilo se Společností Podané ruce o využití jednoho z jejích očkovacích trucků. „Část lidí na očkování bychom převedli do tohoto trucku, a tím bychom řady čekajících zkrátili. Je to komfortní způsob očkování a zároveň nám to dovolí využít všechny vakcíny,“ řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

S vtipnou kampaní pro podporu očkování přišla Nemocnice Pardubického kraje, natočila videospot. Podívejte se:

Speciálně upravený kamion by měl stát na dostupném místě v Pardubicích. Lidé by do něj vstupovali jednou stranou a druhou vycházeli. Podle Šárky Halaštové ze Společnosti Podané ruce by měl dorazit do kraje příští týden a zdržel by se pět dní. Denně v něm očkovací týmy mohou naočkovat až 1200 zájemců. „Kdyby se to stihlo rychleji, jednali jsme i o tom, že by mohl přejet do Chrudimi. Tam a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví nebo sále Jana Kašpara v Pardubicích máme největší přetlak zájemců,“ uvedla Matoušková.

Za nízkým podílem očkovaných v regionu stojí podle ní otevření registrace pro mladší věkové skupiny. Kvůli tomu, že vláda rozhodla o otevření zatím nejmladší skupiny pro očkování 16 až 29 let bez časového rozestupu, jak tomu bylo u předchozích skupin, vznikl přetlak. „Přihlášeno je asi 21 tisíc lidí čekajících na očkování. Stíháme očkovat úplně normálně. Nelze to brát jako soutěž,“ dodala Matoušková.

Zhruba polovina dávek z dodávek je vyčleněna pro druhé kolo očkování. Až by došla řada na druhou dávku u lidí očkovaných v kamionu, opět by na týden přijel. Nápad na vytvoření mobilních očkovacích míst – trucků, vzešel z potřeby dostat očkování k imobilním lidem. „Velké nákladní návěsy mohou v ideálním případě brázdit celou republiku. Naším cílem je udržet očkovací týmy funkční po téměř dva roky,“ uvedl v minulosti ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Od pondělí 7. června funguje očkovací centrum v Králíkách na poliklinice v ulici 5. května. Dnes začnou očkovat v lázeňském pavilonu v Lázních Bohdaneč a s posledním nově vzniklým očkovacím centrem se počítá v Lanškrouně. „S očkovacím místem v Lázních Bohdaneč jsme úplně v krajské očkovací strategii nepočítali, ale přišla nabídka ze strany lázní. Jde o tradičního poskytovatele zdravotních služeb v kraji, mluvili jsme o tom už dříve, nakonec zajistili prostory i personál, registraci od nás dostali,“ vysvětlil Čech.

Personál očkovacích center v kraji zvládne za týden aplikovat více než 20 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19. Obvyklé týdenní dodávky se pohybují mezi 25 tisíci až 30 tisíci dávkami. „Jednadvacet zmíněných míst už je strop, více bychom už nebyli ani schopní administrativně obsáhnout,“ zdůraznil Čech.

Na základě denních kapacit, které jednotlivá centra kraji nahlásí, se z distribučního centra rozdělují počty očkovacích dávek na týden. Další očkovací místa by podle Čecha postupně neměla využití, v případě potřeby se bude upravovat jejich otvírací doba.