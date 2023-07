/FOTO/ Deska, vítězství na Majálesu v Brně a předskakování skupině Chinaski. To vše dokázali členové litomyšlské kapely Zrcadla za pouhý jeden rok. Studenti se snaží se svým britským kytarovým stylem prosadit v českém hudebním rybníčku.

Největší devizou kapely Zrcadla jsou české texty a energie, kterou do své hudby dávají. | Foto: kapela Zrcadla

Chinaski chtěli dát šanci mladým lokálním kapelám se zviditelnit a vyhlásili soutěž. Ze zaslaných nahrávek vybírali vždy jednu místní skupinu, která si s nimi zahraje. A tak v září budou dělat Zrcadla předskokany Chinaski na vystoupení v Litomyšli. „Je to pro nás obrovská šance, ale zároveň je to trochu nůž na krku. Nechceme si udělat ostudu,“ sdělil pocity celé kapely zpěvák Radim Dryml.

Zrcadla se schází už tři roky, ale kvůli covidu nemohli ze začátku koncertovat. Zpěvák Radim Dryml prozradil, jak jejich parta vznikla. „Já a další dva členové jsme navštěvovali stejnou střední školu. Jednou na záchodech po společné debatě jsme se rozhodli, že začneme společně tvořit hudbu,“ popsal netradiční místo vzniku Zrcadla. Kapela je čtyřčlenná, tudíž bývalí spolužáci k sobě přibrali ještě svého letitého kamaráda. Kromě Radima Drymla (zpěv) jsou ve skupině Vojtěch Novák (kytara), Karel Čermák (bicí) a Matěj Drdla (baskytara).

Nejprve však museli vymyslet název. Zrcadla vychází z básničky, kterou zpěvák dříve napsal. „Název je příhodný. Musí být krátký, český a úderný. Podobně jako to má Lucie, jedna z nejznámějších českých skupin,“ vysvětlil absolvent střední pedagogické školy v Litomyšli.

Texty tvoří především zpěvák a hudbu vymýšlí společně všichni ve zkušebně. Motivy nosí všichni čtyři. „Stává se, že bubeník přinese nějaký kytarový nápad,“ uvedl příklad spolupráce při tvorbě nových skladeb. Je to zkrátka spolupráce všech čtyř členů. Zkoušky jsou občas velmi vyhrocené, především díky diverzitě jednotlivých členů, což je podle zpěváka posouvá dál. Staví na tom, každý člen poslouchá něco jiného, má jiný pohled na věc.

„Svůj zvuk stavíme na britských kytarových kapelách z devadesátých let. Například Oasis jsou jednou z nejzásadnějších kapel,“ popsal jednu z mnoha hudebních inspirací. Zpívají však především česky. Nápady na texty přichází například z každodenního života a ze vztahů. „Někdy je to práce třeba na půl roku, jindy na 20 minut. Nejlepší písně jsou občas skoro jako dar od boha. Přijdou a ani nevíte, kde se v té hlavě vzaly,“ komentoval proces skládání nových písní.

Letošní rok je pro kapelu zatím nejúspěšnější. V lednu vydali svou první desku, která vznikla téměř v domácích podmínkách. Rádi by na podzim udělali další desku, avšak tentokrát už profesionálnější. Jejich dalším cílem je natočení videoklipu, a kromě toho také turné po okolí s jejich spřátelenými kapelami.

Tím však jejich úspěchy nekončí. Zvítězili v soutěži středoškolských kapel na Majálesu v Brně, kam je do semifinále svými hlasy poslali fanoušci. „Ani jsme nedoufali, že bychom tu soutěž mohli vyhrál, ale nakonec se poštěstilo a udělalo nám to obrovskou radost,“ zavzpomínal Dryml. Byla to tedy jejich zatím největší akce, kde hráli. Vystupovali, ale také už dříve ve Vysokém Mýtě na festivalu Týden hudby.

Jejich největší devizou jsou české texty a energie, kterou do své hudby dávají. „My hudbu milujeme. Milujeme, co děláme a myslím, že tohle fanoušci ocení nejvíce,“ podotkl.

Co by však poradili začínajícím mladým hudebníkům, kteří zakládají kapelu a chtějí se prosadit? Rozhodně vydržet. „Po nějaké době se z legrace stane taková práce. Ona to práce doopravdy je. Musíte vydržet, nevzdat to a jít si za svým snem. Někdy se to štěstí usměje,“ radí.