Strom roku Zpívající lípu v Telecím u Poličky prohlédl v neděli arborista Martin Němec. Ten o ni pečuje už od roku 1986.

Zpívající lípu v Telecím prohlédl odborník. | Foto: FB

Prohlédl kmen i korunu a potvrdil problém se zatékáním a uhníváním části hlavní větve, do které uhodil v roce 1986 při bouřce blesk. Kvůli poškození jedné ze stříšek, které brání před zatékáním dešťové vody do dutiny kmene, a kvůli celkovému stavu dřevní hmoty v této části stromu bude nutný zásah co nejdříve.