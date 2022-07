„Na začátku hlasování v anketě Strom roku 2021 se mladé návštěvnice u lípy ptaly, co z toho ten strom bude mít, když pošlou dárcovskou DMS zprávu, jestli jakoby pojede do lázní. Ve čtvrtek měla lípa ty slíbené lázně a ozdravnou kúru nejen její kůry,“ řekla majitelka lípy Veronika Dvořáčková.

Telecká lípa je český a možná i evropský unikát, patří mezi tři nejmohutnější stromy v zemi. „Ani nevíme přesné stáří lípy, protože její dutina je prázdná. Odhadujeme ho na 600 až 800 let. Památné stromy jsou ovšem místa biodiverzity, jak tam stojí stovky let, tak se kolem drží určité druhy rostlin,“ vysvětlil Petr Piechula z CHKO Žďárské vrchy.

"S lípou se zachází jako se starým člověkem," říká arborista

Zpívající lípa v Telecím je nyní ve fázi, kdy je potřeba odlehčit koruně, aby pnutí na kmenu nezpůsobilo zhroucení. O lípu se už od roku 1986 stará zkušený arborista Martin Němec. "S lípou se zachází jako se starým člověkem. Opatrně a s úctou," podotkl Němec.

Jaké zásahy nyní Zpívající lípa vyžaduje?

Úplně zásadní je pro strom pravidelná péče. Je důležité dělat menší zásahy, ale pravidelně, protože je to starý strom, tak se s ním zachází jako se starým člověkem. Opatrně a s úctou. Zásadní je udělat řez, který zabrání tomu, aby se odlamovaly přetížené větve. Ty by mohly ohrožovat stavení a návštěvníky, kteří se tady pohybují. Základem je péče o korunu lípy, zdravotní řezy, odlehčování, zapěstování struktury, aby strom vydržel co nejdéle stabilní a dostatečně bezpečný pro svoje okolí. Další věc je, že v koruně jsou instalované bezpečnostní vazby, speciální lana drží větve, aby se při větru neodlomily a nespadly. Kontrolujeme taky všechny stříšky, které chrání vstupy do dutiny kmene.

Jak často lípu prohlížíte?

O lípu pečujeme v intervalu tři až pět let podle potřeby. Každý rok uděláme inspekci v koruně, prohlédneme konstrukce. Ve spolupráci s majiteli a správou chráněné krajinné oblasti stanovíme plán údržby.

Lípa má asi 700 let. Je v dobré kondici?

V naprosto unikátní a úžasné. Stromy, které mají takový věk, bývají ve stavu rozpadu, většinou jsou to torza. Ovšem tato lípa je opravdu nádherná, vitální, má tu dostatek spodní vody a je to vidět i na tom, jak zavaluje dutiny, vytváří nová pletiva a přerůstá. Pořád je stabilní, drží si formu a to i díky pravidelné péči. Není tu nic, co by nás znepokojovalo. Je to obdivuhodné.

Takže nyní je to taková preventivní prohlídka staré dámy?

Ano, pravidelná péče se ukazuje jako smysluplná. A strom lépe reaguje na menší zásahy než velké řezy. Zásadní práce se udělaly před desítkami let a my pokračujeme podle plánu a v daném stylu údržby.

Český šampion, lípa v Telecím u Poličky, je ve finále o Evropský strom roku

Bylo někdy období, kdy to bylo se Zpívající lípou „nahnuté“?

Úplně nejvíc nahnuté to bylo s lípou před rokem 1985, když jsme tady byli poprvé. Ta lípa měla na bázi velice agresivní dřevokazné houby dřevomoru kořenového, který způsobuje hnilobu kořenového systému a strom se může vyvrátit. Bázi kmene jsme vyčistili, odvětrali a tím se nám podařilo houbu zatlačit a kmen se začal zpevňovat. Zabránili jsme tak vyvrácení celého kmene lípy. Celá vrcholová část koruny byla odumřelá, tu jsme museli postupně odkácet. Navíc do větve na jižní straně uhodil blesk a sjel po kmeni. Větev byla poškozená a i přes snahu ji zakonzervovat, začala prohnívat a museli jsme ji zredukovat. Dnes je zabezpečená speciální vazbou a má i stříšku, aby nezatékalo do kmene. I při silných větrech se z lípy nic neláme a nepadá.

Mluvíme o tom, že je Zpívající lípě asi 700 let. Kolika let se může dožít?

Toto je hraniční věk, ale možná i té tisícovky ano.

Staráte se ještě o jiný takto starý strom?

Takhle stará lípa široko daleko není. Na Pastvinách jsou Vejvodovy lípy, o kterých se říká, že jsou starší než tahle v Telecím, ale jejich zdravotní stav je odlišný, jsou ve stádiu torza. Lukasova neboli Zpívající lípa je druhý nejmohutnější strom u nás. Starali jsme se o Václavův dub na Stochově, který sázela Ludmila, když se Václav narodil. Má přes tisíc let. V Litvě se staráme o třetí nejstarší a největší dub letní na světě. Má odhadem asi 1400 let. Duby se dožívají vyššího věku než lípy.