Robert Vocásek dnes 17:44

Kuriozní výjezdy absolvovali minulý týden svitavští městští strážníci. Do ulice U Stadionu museli vyjet kvůli labuti, která se procházela komunikací, do Mánesovy ulice byli pro změnu zavoláni kvůli hroznýši královskému, který nejspíš někomu utekl; pardon - chtělo by se spíše říci - který se někomu odplazil.