Už dvacet let chovám papoušky, které tady nikdo jiný nemá. Moji papoušci se krmí nektarem z květů, vůbec je nekrmíme zrním. Jedná se o papouška lori a mám jen určité druhy těchto ptáků. Jsou zajímaví tím, že jsou krásně barevní.

Proč máte zrovna tento ojedinělý druh?

Mě baví, když to nikdo jiný nedělá. Je to náročné, doma jejich krmení nejde namíchat, musím vše kompletně kupovat. Jde o kašičky, které ředíme vodou. V tom krmení je všechno a ptáci tak mají kompletní stravu.

Z jaké země lori pocházejí?

Žijí v Austrálii, Indonésii a na všech ostrovech Oceánie. Nějaké jsem si přivezl od chovatele ze zahraničí. Ptáci ve volné přírodě vymírají, i proto jsem koupil farmu na Bali, kde máme odchov papoušků lori.

Chovatel papoušků Marcel Kohout.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Je to tedy ohrožený druh?

Ano, vymírají v přírodě, protože se kácí deštné pralesy. Mizí tak jejich hnízdní budky. Rád bych nějaké vrátil do přírody, ale je to složité, protože není kam. Na poli papoušek hnízdit nebude a nepřežije.

Farmu na Bali každý nemá. Jak jste k ní přišel?

Jel jsem tam koupit jenom papoušky, kteří se mi líbili, ale nebyli v Evropě. Zajel jsem se podívat na farmu a chodil jsem tam s manažerem a říkal mu, co má všechno špatně. Nabídl jsem se, že mu to přerovnám. Bavíme se o druzích papouška, ale pak jsou ještě poddruhy. A oni křížili poddruhy, jenže tím vznikají kříženci, což je k ničemu. Když vidím, že v přírodě lori ubývají, tak je to velká škoda. Místo ležení na pláži jsem na farmě udělal pořádek a koupil si tam papoušky.

Jenom papoušky?

Ano, ale oni mi je poslali špatným letadlem. Odeslali je totiž do Evropské unie jako zásilku, tenkrát jsem ještě nevěděl, jak to funguje. V Indonésii mi řekli, že mají Čecha, který jim vše prodává do Evropské unie. Domluvili jsme se spolu a dál jsem to neřešil. Nechal to poslat na moji adresu, což jsem netušil, až mi zavolali z letiště, že tam mám ptáky a čeká na mě kriminální policie. Přijel jsem na letiště, byl z toho tehdy obrovský průšvih. Dlouho se to řešilo se životním prostředím i s ředitelem Státní veterinární správy. Jediná varianta byla, že papoušky pošleme zpátky. Tak odletěli zpět. A já byl největším pašerákem v zemi.

A tak jste koupil celou farmu?

Chtěl jsem tehdy vrátit peníze a majitel mi řekl, že je už starý a už farmu dál nechce, ať si farmu koupím, že mi ty peníze odečte. Oslovil jsem kamaráda, že bychom spolu mohli koupit farmu na Bali. Šli jsme do toho, zaletěli jsme tam a koupili ji.

Jak se o ni staráte na dálku?

Tam je sedmnáct zaměstnanců a navíc ředitel, takže to je bez problémů. Já bývám měsíc v Čechách a měsíc na Bali. Tedy do covidu. Pak jsem tam byl za dva roky jen dvakrát. To je špatně.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

A co dál? Chcete v Janově postavit zoologickou zahradu. Na jednání jste řekl, že farmu prodáte. To je pravda?

To jsem řekl, protože lidé mají strach, že to nezaplatím. My nevíme, co to bude stát. Máme odhad na 50 až 100 milionů korun. Padesát jsem měl připravených a uvidíme, jak se to vyvine. Určitě raději tady postavím zoologickou zahradu, i za cenu že budu muset farmu prodat, protože je mi o hodně milejší mít to tady než 12 tisíc kilometrů od domu. Navíc teď už mám dvě malé děti.

Manželka vám toleruje měsíc tady a měsíc v Indonésii?

Před svatbou jsem řekl, že budu doma každý druhý měsíc. Souhlasila. Je tolerantní.

Pozemek pro zoologickou zahradu jste koupil už s tím záměrem?

Nejdříve jsem se zašel na obec zeptat, jestli by to bylo dobré. Řekli, že pozemky, co jsem si našel, nejsou vhodné a že mi najdou lepší. Starosta mi nabídl současné místo, že tam to bude perfektní. Že tady nebudu otravovat lidi ve vesnici. Nechal jsem si zastupitelstvem obce schválit podnikatelský plán. Ten mi odsouhlasili vloni a pak jsem pozemky koupil. Přišli, že chtějí studii vlivu na životní prostředí a studii proveditelnosti, studii na vodní a kalové hospodářství. Vše jsem udělal a zaplatil a oni teď mluví o tom, jestli to bude, nebo nebude. Tak jsme se měli bavit před rokem. Dnes v tom mám šest milionů korun. Na veřejném projednání jsme měli mluvit o tom, jak bude zoo vypadat, co tam bude, jak budou vysoké budovy…

Umíte si představit, že by ten váš projekt neprošel?

Je to varianta, ale předpokládal jsem, že starosta řekne, že referendum bylo před rokem zastupitelstvem zamítnuté. Tehdy se v Janově mluvilo o tom, jestli by neměla být anketa nebo referendum, jestli povolit záměr, nebo ne. A je to i v zápisu ze zastupitelstva. Může tam být krásná zahrada. Když to neprojde, můžu pozemky prodat a pak už tam bude cokoliv.

Tygry do zoo neplánujete, ale spíše se zaměříte na odchov papoušků. Je to tak?

Chci vše chovat v párech, aby se to množilo a mláďata se dávala do volné přírody nebo do zoo a prodávala se jiným chovatelům. Proto tam budou tři haly na odchov zvířat. To má každá zoologická zahrada, akorát se o tom nemluví. Třeba zoo ve Zlíně má větší zázemí než areál, kam chodí návštěvníci. Zoo si musí na sebe vydělat. Zahrada ve Dvoře Králové nad Labem žije na gepardech, já budu mít papoušky nebo klokany či pávy. Chci mít i velbloudy. Musíme chovat, co je zajímavé pro lidi a co lze rozmnožit, aby se mláďata prodala. Krachují zahrady, které jsou závislé jenom na vstupném.

Když projekt projde přes zastupitele, tak kdy byste chtěl zahradu otevřít?

Potřebuji na schválení a výstavbu zhruba dva roky. Kolik času potřebují úřady, to nevím. Takže asi v roce 2025 nebo 2026. Uvidíme, jestli vyhraji. Ale říkám, že chci postavit zoologickou zahradu, která nebude smrdět, slyšet a nebude nikoho otravovat. Jenže lidi zajímá, co to bude stát, kde na to vezmu a kolik peněz to vydělá.