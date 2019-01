Litomyšl – Opozice v Litomyšli navrhuje zavedení přenosných parkovacích známek na auta. Radnice se ale bojí zneužívání

Před časem parkovali lidé v Litomyšli auta na podloubí, teď chtějí přenosné parkovací známky. S nápadem přišel na poslední zasedání zastupitelů Radek Pulkrábek z opozičního Patriotu. Radní návrh ze stolu neshodili, ale od příštího roku platit ještě rozhodně nebude.

Kolik má kdo automobilů, tolik musí mít také parkovacích známek, pokud chce mít vůz v placených zónách. A tak je to ve většině měst v České republice. V Litomyšli ale uvažují o novince, přenosných parkovacích známkách. „Lidé s více auty musí koupit více známek, stejně tak firmy. Pokud bychom zavedli přenosnou známku, byla by to pro lidi motivace, aby na náměstí stálo jen jedno jejich auto. Tím bychom centru výrazně ulevili," uvedl opoziční zastupitel Radek Pulkrábek.

Podle jeho názoru by takovou známku využili i poskytovatelé ubytování v centru. „To by bylo fajn. S manželkou bychom to uvítali, ale asi to není reálné. Český člověk je vynalézavý a určitě by našel způsob, jak známky zneužít," míní Karel Dvořák.

Uvidíme!

Radní se budou návrhem dále zabývat. „Jako majitel firmy jsem o tom přemýšlel. Moji montéři si kupují parkovací lístky, nebo prostě nechají auta mimo placené zóny. To je jejich problém," řekl starosta Michal Kortyš. Přiznává, že se budou snažit vymyslet model, který by byl pro lidi na náměstí vhodný. „Určitě nevydáme přenosnou známku komukoliv. Reálné by bylo na dvě nebo tři registrační značky. Uvidíme. Nejprve musíme najít město, kde takový systém už funguje," dodal Michal Kortyš. V kraji ale přenosné známky nikde nemají.