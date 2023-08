Nejlepší zmrzlina ve svitavském okrese? Čtenáři Deníku se shodli, že nejlepší zmrzlinu mají v Poličce U Kašny. Není to sice přímo na náměstí, ale každý v Poličce ví, kam na vyhlášené sorbety nebo točenou vanilkovou zajít. Šárka Fogl Graciasová točí zmrzlinu, na kterou jezdí lidé ze Svitav, Litomyšle i Březové nad Svitavou. „Splnili jsme si sen, že budeme vyrábět zmrzlinu, kterou jsme si oblíbili v Itálii,“ říká Šárka Fogl Graciasová.

Šárka Fogl Graciasová točí v Poličce vyhlášenou zmrzlinu. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

S manželem koupili v Poličce domek, jehož jednu část opravili na bydlení a druhou plánovali pronajmout jako kanceláře nebo obchod. Místo zamýšleného pronájmu zde nakonec v roce 2017 otevřeli spolu s kamarádem z Hradce Králové zmrzlinárnu a od roku 2019 pokračovali v provozu sami.

„S mužem jsme často snili, že si někdy otevřeme zmrzlinárnu. Měli jsme inspiraci z Itálie, kam jsme jezdili skoro každý rok. Přemýšleli jsme spíš o kopečkové řemeslné zmrzlině, nicméně když jsme v roce 2019 stáli před rozhodnutím, zda provoz točené zmrzliny převezmeme, anebo se ukončí, zvolili jsme tu první variantu," vzpomíná Šárka.

Pořídili nový stroj, oslovili několik dodavatelů a hledali nejlepší varianty a kombinace. „Chtěli jsme jít cestou minimalizace zbytečných dochucovadel a barviv při zachování dobré chuti, takže jsme si od více dodavatelů postupně vybírali ty nejlepší možné varianty. V roce 2020 se manžel rozhodl, že si sorbety budeme vyrábět sami. Díky vlastní výrobě z mraženého nebo čerstvého ovoce jsme tehdejší čtyři příchutě postupně mohli rozšířit na dnešních asi dvacet a dosáhnout čerstvosti i bez použití zbytečné chemie,“ vysvětluje živnostnice.

Sama není cukrářka, dříve pracovala v marketingu a grafice, její manžel byl elektrikář. Společný sen o poctivé zmrzlině si však dnes už Šárka plní sama. Její manžel vloni v létě zemřel.

„Byl to náš společný sen, na který jsem teď zůstala sama. Na začátku loňské sezony manžel ještě zvládl vyrábět a já se od něho naštěstí stihla i dost věcí naučit. Letošní rok je pro mě takový testovací. Z toho důvodu jsem se bohužel ani nedostala k realizaci novinek ve smetanových příchutích. Jsem ráda alespoň za tři nové sorbety. Zatím se víceméně držím receptů, které používal manžel, ale po sezoně bych i já ráda pronikla do tajů a principů výroby zmrzliny v rámci nějakého kurzu, abych mohla bez větších obav zkoušet nové věci,“ přibližuje mladá žena.

Každý den má v nabídce vanilkovou zmrzlinu, která obsahuje pravý vanilkový extrakt, a ovocný sorbet. Snaží se, aby každý den měla alespoň jeden druh zmrzliny bez mléka, protože lidí s různými intolerancemi přibývá.

„Vanilková musí být prostě každý den a sorbety se střídají. Letos jsem nově vyzkoušela sorbet z fíků, dračího ovoce a maracuji. Sama mám raději kyselejší varianty, jako je černý rybíz, citron anebo právě nová maracuja,“ dodává Šárka. Na své si přijdou i milovníci oříšků. Pro ně připravuje zmrzliny deluxe ze stoprocentních oříškových past. Do budoucna chce zkusit třeba melounovou nebo ovocné zmrzliny na smetanové bázi.

A proč je zmrzlina z Poličky tak vyhlášená? „Je to poctivá domácí zmrzlina bez náhražek,“ shodli se čtenáři v anketě Svitavského deníku. A na zmrzlině bez dochucovadel a barviv si Šárka Fogl Graciasová zakládá.

„Ovocné sorbety jsou opravdu z ovoce. Nepřidávám žádná barviva a zmrzlina má opravdovou ovocnou chuť. Oříškové jsou skutečně z oříšků a ve vanilkové je pravá vanilka. Zmrzlinu mě naučil vyrábět manžel a po jeho smrti se snažím rozvíjet to, co jsme spolu začali. Do výroby i prodeje zmrzliny jsme vždy dávali radost a lásku, a tak to určitě zůstane i nadále, protože jinak by to nemělo moc smysl. Myslím si, že pro výslednou chuť zmrzliny je kromě kvalitních surovin důležitá právě i tahle esence“ podotýká zmrzlinářka.