"Jednotka hasičů z Moravské Třebové jednu odchytávala v úterý zmiji v Mladějově na Moravě. Pro své slunění si had, který měří ve většině případů od 50 do 80 centimetrů, vybral vchod do rodinného domu. Hasiči hada odchytili do krabice a přemístili ho do volné přírody," sdělila k zásahu Vendula Horáková, mluvčí profesionálních hasičů.