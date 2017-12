Změnu v trase D35 nepřipustili

Litomyšl – Na svém letošním posledním zasedání schválili ve čtvrtek zastupitelé Litomyšle rozpočet města na příští rok. Trasa D35 se nijak měnit nebude.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Vladislav Steinbauer

První hodinu věnovali zastupitelé právě diskusi o trasování dálnice D35, kterou na minulém zasedání odhlasovali ve variantě 0. Zastupitel Radek Pulkrábek znovu otevřel jednání o variantě 1 a označil předchozí jednání za politický „fígl“.



Ani tentokrát však zastupitelstvo neustoupilo ze svého rozhodnutí a jakékoliv změny v trasování nepřipustilo. Zazněl i názor vůči odpůrcům schválené varianty, aby brali ohled na lidi bydlící u průtahu městem nyní. Vystoupili i obyvatelé Kornic, kteří chtějí dálnici odsunout dál od své vesnice. Se svými argumenty však stejně jako v minulosti neuspěli.



Zásadním bodem jednání však bylo schvalování rozpočtu na příští rok. „Je to poprvé, co jej schvalujeme v prosinci a ne až na jaře,“ připomenul novinku starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Vyrovnaný rozpočet byl schválen ve výši 302,9 milionů korun, což je o 30 milionů nižší částka než ta pro letošní rok.



Schvalování rozpočtu v Litomyšli nedoprovázely spory. Zastupitelé měli možnost se účastnit seminářů, na kterých se vše vyjasnilo. Pouze dva zastupitelé nehlasovali pro navržený rozpočet.



Zajímavou položkou se ukázaly příjmy z pokut, vybraných na úsekovém měření ve městě. „Částku ve výši 12 milionů korun chceme použít na zvýšení bezpečnosti na hlavní křižovatce ve městě a také na snížení kriminality ve městě,“ řekl starosta Kašpar.



Díru do rozpočtu udělalo vládní nařízení, které způsobilo navýšení platů zaměstnanců městského úřadu, příspěvkových organizací města a obchodních společností spadajících pod městský úřad.



ODMĚNY SCHVÁLILI

Odměny od příštího roku vzrostou také zastupitelům a to o 300 korun a členům rady města o 500 korun. Nejedná se však o maximální částky, které by mohli dle platných norem členové zastupitelstva pobírat.



Závěr čtvrtečního jednání se neobešel bez slovních přestřelek, které však nakonec neměly na schvalování jednotlivých bodů pražádný vliv. Roznětkou se stala v jenom případě jednorázová dotace na opravu vzduchotechniky v Novém kostele, který slouží Církvi bratrské, ale konají se v něm i civilní obřady.



Problém s danou finanční injekcí měl zastupitel Radek Pulkrábek, který poukazoval na fakt, že jsou peníze směřovány do budovy, která nepatří městu. Tím se rozhořela slovní přestřelka, kdy vzduchem létaly výrazy jako „populismus“ a „cynismus“. Více času než rozpočtu, věnovali zastupitelé i stížnosti na rušení nočního klidu. Zde starosta přislíbil pomoc při řešení konfliktu.



Přijata byla také petice za výstavbu domova důchodců, kterou podepsalo 630 lidí. Radnice však více než 150 milionů na výstavbu nemá. „Pokud nedostaneme významnou dotaci, tak se dům stavět nemůže,“ vysvětlil starosta Litomyšle.