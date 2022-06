Takové zlepšení se ale zkrátka nekoná. BusLinu stále chybí šoféři. Cestující si tak musí zvyknout na novou realitu. Než vyrazí na autobusovou zastávku, je nutné otevřít webové stránky OREDO a pečlivě prolistovat excelovou tabulku neodjetých spojů. Pokud v ní není číslo spoje, vyhrává cestující jackpot a může vyrazit do práce či školy.

Nejezdí autobusy, nejsou řidiči. Selhává stát, ne my, brání se ředitel BusLinu

Ta část veřejnosti, která se s internetem nekamarádí, musí podniknout cestu do informačních center, která však už nejsou umístěna na autobusových nádražích. Podle smlouvy uzavřené s Pardubickým krajem je nutností, aby se infocentra nacházela do půl kilometru od nádraží. V Lanškrouně si tak lidé pro přehled o neodjetých spojích či průkazku musí dojít do papírnictví, v Ústí nad Orlicí pak do cestovní kanceláře.

Hejtman Martin Netolický navíc pod palbou kritiky už v minulém týdnu avizoval, že cestující nebudou až do odvolání platit jízdné. Společnost BusLine kromě toho čeká tučná pokuta. "Zřejmě nás čeká další forma penalizace. O její podobě a výši se bude ještě jednat," uvedl provozní ředitel BusLinu Michal Hanč.

Dopravu v kraji nyní zajišťuje pět společností. Největší krajíc si ukrojila právě společnost BusLine, která jezdí v oblastech Orlickoústecka, Lanškrounska, Jevíčska a Svitavska. Jediný BusLine se v kraji potýká s problémy.

Ostatní firmy mají každá po jedné oblasti. Poličsko nyní obstarává společnost ZDAR ze Žďáru nad Sázavou. Holicko má na starost Car-Tour, na Chrudimsku zůstává Arriva a oblast Přeloučska nakonec vysoutěžila firma Umbrella Coach & Buses.