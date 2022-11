Studenti zahradnické školy ve spolupráci s městem a Regionálním muzeem Litomyšl zasadili ve středu v místě bývalé synagogy cibulky žlutých krokusů. Zapojili se tak do projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Žluté krokusy jsou připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí, jež zemřely během holocaustu a jejich barva má symbolizovat Davidovu hvězdu. V ideálních podmínkách krokusy vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který je 27. ledna.