/FOTO/ Je mu čtrnáct a své snímky vystaví vedle předních českých fotografů. Tobiáš Jan Říha ze Svitav se dostal v juniorské kategorii do nominace na Czech Press Photo. Porotu zaujala jeho série H2O.

Soutěžní snímky Tobiáše Jana Říhy ze Svitav nominovaného na Czech Press Photo. | Foto: Tobiáš Jan Říha

Tobiáš Jan Říha chodí do osmé třídy a zatím nemá pořádný fotoaparát. Život kolem sebe dokumentuje jen mobilem, přesto dokázal udělat takové fotky, které zaujaly porotu prestižní soutěže Czech Press Photo. Žádný iPhone, ale z kapsy vytahuje čtrnáctiletý kluk levnější samsung. Dokazuje tak, že super fotky nejsou o technice, ale hlavně o dobrém oku.

„Fotím jen pro sebe a pro zábavu. Tenhle mobil mám asi rok,“ říká Tobiáš Jan Říha a ukazuje na svůj telefon. „Nejvíc fotím modely aut a taky reálná auta,“ doplňuje.

Tobiášovy fotky na Czech Press Photo - ZDE

Do fotografické soutěže poslal sérii snímků H2O. Fotografie zachycují model žlutého vozu BMW v Praze u Vltavy, za modelem je vidět i Karlův most. Na výletě v Praze fotil školák jen pro radost. Přihlášení do soutěže byla jedna velká náhoda.

„Mamka našla odkaz a líbily se jí moje fotky. Řekla, že je zkusíme do soutěže poslat,“ vzpomíná mladý fotograf.

Rozhodně Říhovi nečekali, že by právě Tobiášovy fotky zabodovaly. „Viděla jsem další přihlášené fotky, v soutěži byla obrovská konkurence. V synově kategorii bylo okolo 1500 autorů. Šlo možná o nápad, že tyhle fotky byly netradiční. Když jsme je posílali do soutěže, tak jsem si říkala, koho to zaujme. I kamarád fotograf říkal, že Tobiášův nápad vystupoval z davu a zaujal,“ podotýká maminka nadaného klučiny Helena Říhová.

Tobiášovy fotografie se dostaly mezi trojici nominovaných na prestižní ocenění. „Vůbec jsem nečekal, že postoupím. Znamená to pro mě velký úspěch. Vyhlášení bude v lednu v Národním muzeu,“ dodává Tobiáš.

Pavel Juřík bodoval na Czech Press Photo

Nenápadný kluk chodí do osmé třídy na Základní škole T. G. Masaryka ve Svitavách a jeho velkým koníčkem vedle focení jsou auta a modely aut. Po základce by chtěl jít na stavební školu nebo na automechanika. „Focení se můžu věnovat jako koníčku. Fotky dělám pro zábavu a pro radost,“ plánuje Tobiáš.

Jestli v soutěži Czech Press Photo uspěje, bude jasné v lednu. „Je jedno, zda to bude zlato, stříbro nebo bronz. Už jen to, že je mezi vybranými a fota budou vystavena mezi výčtem z tisíce děl 236 profesionálních fotografů z České a Slovenské republiky v Národním muzeu, navíc v tak prestižní soutěži, je veliký úspěch,“ uzavřela maminka Tobiáše.

Mohlo by vás také zaujmout: Poctivě jako u babičky. Škola má napečeno přes pět metráků cukroví. A vyprodáno

Zdroj: Romana Netolická