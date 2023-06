Zlevníme. Radní ve Svitavách po ostré kritice občanů sníží ceny parkovacích karet v centru pro rezidenty, jež patří mezi nejdražší v Česku. Kdo si kartu nekoupí ani po slevě, tomu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Nové ceny budou podle radnice platit několik dalších let a s další slevou se nepočítá.

Roční parkovné ve Svitavách na náměstí patří mezi nejdražší v České republice. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Ceny parkovného v centru Svitav dosáhly na začátku letošního roku rekordní výše. Lidé, kteří bydlí na náměstí, měli platit za roční parkovací kartu pět tisíc korun, za druhé auto potom osm tisíc korun.

„Cena je pro nás vysoká. Takže lítáme kolem náměstí a hledáme, kde můžeme parkovat,“ stěžoval si Petr Urbánek ze Svitav. Nebyl sám, naštvaní lidé podepisovali petici a zastupitelé následně oznámili, že se na ceník parkovného pro rezidenty znovu podívají. Už na jaře připustili možnou slevu. K té dojde až nyní od července.

„Roční parkovací karta pro obyvatele svitavského náměstí vyjde na dva tisíce korun, podnikatelé zaplatí tři tisíce. To je částka za první auto, za druhé auto je to pět tisíc korun a za třetí a další potom osm tisíc korun. Známe případy, kdy má rodina tři vozidla. To je nadstandard a za ten se platí. Centrum není nafukovací, nejsme odkládací parkoviště, proto jsou částky vyšší,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

Psali jsme:

Za dvě auta v rodině Svitaváci na parkovném platí 13 tisíc. Lidé se bouří

Podmínkou pro zlevněné karty je především trvalý pobyt ve Svitavách. Obyvatelé centra přitom ani žádnou parkovací kartu kupovat nemusí. O víkendech a státních svátcích je parkování na náměstí zdarma. A platit nemusí ani ve všední dny. „Pokud stihnou odjet do 8.30 hodin a vrátí se až v 16.30, tak kartu nepotřebují kupovat. Každé vjetí na náměstí totiž znamená třicet minut zdarma,“ doplnil Šimek. Zpoplatněné parkování je v centru od 8 do 17 hodin.

O první půlhodině parkování zdarma informovala radnice v prosinci - ZDE

Na svitavském náměstí jsou zhruba dvě stovky parkovacích míst. Průzkum ukázal, že na náměstí denně vjede okolo dvou tisíc aut. Novinkou v ceníku je čtrnáctidenní parkovací známka za tisíc korun, kterou využijí třeba řemeslníci při rekonstrukci objektů na náměstí. Zdarma tady mohou parkovat zdravotně a tělesně postižení lidé, jejichž auta mají speciální označení.

Svitavy regulují parkovné na náměstí. Za celodenní stání lidé zaplatí 8000 ročně

Lidé jsou většinou se snížením ceny spokojení. „Parkovali jsme dosud pod náměstím, ale dva tisíce je už přijatelná cena. Zase se vrátíme před dům a známku pořídíme,“ řekla mladá žena, která žije s rodinou na náměstí.

Mezi zpoplatněná parkoviště ve Svitavách patří i to před nemocnicí. Tam se však nic nemění. „Parkovné u nemocnice je spíše symbolické. Nechceme, aby tam personál blokoval místa pro pacienty. Zdravotníci a zaměstnanci nemocnice mohou využít parkoviště u stadionu, které je zdarma a vzdálené jenom asi 200 metrů,“ uzavřel Šimek.

Obyvatelům Svitav, kteří si známku nekoupí, ale dál budou na náměstí parkovat, hrozí tisícové pokuty. "Nový ceník schválila dopravní komise, je to finální produkt, který se nebude v následujících letech měnit. Kdo si známku nekoupí, tomu hrozí pokuta až 50 tisíc korun a je to vždy na rozhodnutí strážníka. Řádově se však postihy pohybují do dvou tisíc korun," upozornil starosta.

V letošním roce si zatím parkovací známku koupilo ve Svitavách 48 lidí, přitom jich je k trvalému pobytu v centru hlášených asi 219. „Lidem, kteří si už známku zakoupili za plnou cenu, rozdíl na základě písemné žádosti vyplatíme zpátky. Tu musí lidé podat na odboru dopravy, nutný je vlastnoruční podpis,“ uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.