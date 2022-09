Živíme tuto zemi, vaši zemědělci. Produkce českých potravin v ohrožení. Vládo České republiky, chceme vozit české potraviny.“ To je jen několik hesel, která zemědělci pověsili na svoje stroje. U okýnek visely české vlajky, na jednom voze se objevila i černá vlajka.V Pardubickém kraji vyjelo na silnice téměř sedm desítek traktorů a nákladních aut.

„Zemědělci dali najevo znepokojení nad nereálnými ambicemi Evropské unie a vysokými environmentálními požadavky. A není to jen náš problém. Protesty českých zemědělců podpořily organizace sdružující zemědělce napříč střední a východní Evropou,“ podotkla Rektorisová.

Protestu se v Pardubickém kraji účastnily desítky zemědělců. S technikou vyjeli na silnice ve všech okresech. Lidé potkali traktory s transparenty nejen v Litomyšli, ale také v Chrudimi ve směru na Pardubice, z Řepníků na Zámrsk, ze Svitav na Poličku nebo v úseku ze Šedivce na Žamberk.

K protestu se v kraji připojili zemědělci ve všech okresech, na Chrudimsku a Orlickoústecku vyjelo přes dvacet souprav.

„Na traktoru naší rodinné farmy, který jel v protestní koloně mezi Chrudimí a Pardubicemi, bylo připevněné heslo: Budeš muset hladovět, než pochopíš! Pochází z Německa a vyjadřuje pocity dnešních německých sedláků. Čeští zemědělci stejně jako němečtí pociťují značné obavy z důsledků zaváděné nové společné zemědělské politiky Unie, z vývoje cen vstupů, dostupnosti energií a důsledků válečného konfliktu na Ukrajině. Liknavým postupem vlády je přímo ohrožena produkce základních potravin a tím i potravinová bezpečnost,“ řekl soukromý zemědělec a šéf okresní Agrární komory v Chrudimi Jaroslav Kopista.

Souběh skokového růstu cen energií a nastavení Green Dealu v pojetí zemědělské politiky postihne nejvíce producenty v živočišné výrobě, pěstitele ovoce a zeleniny a následně potravináře. „To se nutně musí projevit v ceně a dostupnosti českých potravin. Někteří zemědělci budou nuceni ztrátové provozy uzavřít, protože klesající kupní síla neumožní promítnout stoupající náklady do ceny a konkurovat síle a obchodní politice zahraničních řetězců,“ nastínil situaci Jaroslav Vaňous, předseda Zemědělského družstva Sloupnice.

Právě zdejší družstvo je velkým producentem masa a také mléčných výrobků ze své malé mlékárny. Lidé budou podle Vaňouse šetřit a vyhledávat slevové akce v supermarketech. To bude mít dopad na českou zemědělskou výrobu. „Zákazníci přecházejí od kvalitních potravin k levnějším. Řetězce lákají slevovými akcemi na základní potraviny, které koupit musí. V praxi to bude vypadat tak, že zákazník si u nás koupí dva plátky tlačenky a pro zbytek si najde slevovou akci v supermarketu. České potraviny nemohou konkurovat těm ze sousedních zemí a mají taky nejvyšší daň z přidané hodnoty. Výlet do Polska na nákup se dnes opravdu vyplatí,“ uvedl Vaňous.

Protestem chtějí zemědělci vyzvat ministry zemědělství a Evropskou unii k přehodnocení požadavků Zelené dohody pro Evropu a jejích navazujících strategií. „Nemůžeme zemědělství plánovat stylem zakážeme, dovezeme. Je to nezodpovědné vůči obyvatelům v době klimatické změny a už vůbec v době válečného konfliktu na evropské půdě. Musíme jít cestou vědeckého pokroku a soběstačnosti,“ vysvětlil viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha.

