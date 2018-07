Získá Poříčí zeleného Oskara? Verdikt padne v Tullamore

Poříčí - Oslnila vesnice s necelou pětistovkou obyvatel komisi evropské soutěže Entente Florale? Hodnocení komisařů z několika zemí Evropy znělo dobře.

Obnovený historický sklep v Poříčí.Foto: Eva Bartošová

„Překvapily nás zelené plochy, které bychom ve vesnici nečekali,“ řekl v Poříčí Rudi Geerardyn, belgický předseda hodnotící komise.

Jediný reprezentant

Poříčí je letos jako jediné z České republiky v evropské soutěži Entente Florale. Klání o takzvaného zeleného Oskara se účastní čtrnáct obcí z Evropy.

V úterý Poříčští přivítali komisi a měli čtyři hodiny na to, aby ji přesvědčili, že mají šanci získat prestižní ocenění za péči o zeleň a životní prostředí. „Snažili jsme se nastavit sousedskou atmosféru a myslím, že se to povedlo. Nechtěli jsme nic dělat uměle, obec jsme představili, jak jsme zvyklí. Potřebovali bychom ale ještě tak hodinu navrch, abychom přiblížili všechna místa v obci,“ uvedl po návštěvě komise starosta František Bartoš. Komisaři se zajímali o všechno, vyptávali se na místní informační centrum i posilovnu. „Ptali se na rozvojové dokumenty, zajímal je připravený územní plán a věci, které jsou zatím jen v papírové podobě, tedy studie a výhledy, to chtěli znát opravdu dopodrobna,“ podotkl starosta.

Vysoké očekávání

Po prohlídce obce komise více než hodinu jednala za zavřenými dveřmi. „Poříčí se nám velmi líbilo, protože se stalo již vítězem celostátní soutěže a je reprezentantem České republiky. Naše očekávání byla velmi vysoká. Viděli jsme krajinu, památky, zelené plochy v obci. Setkali jsme se s řadou angažovaných lidí, kteří zodpověděli naše dotazy o krajině a udržitelnosti,“ sdělil Rudi Geerardyn. Komisaři z Belgie, Holandska, Slovinska, Itálie a dalších zemí Evropy strávili na prohlídce obce čtyři hodiny. „Musím říci, že nás velmi překvapily zelené plochy, které bychom ve vesnici nečekali. Rád bych uvedl příklad obnoveného sklepa a okolí informačního centra. To jsou místa, kde jsou využité tradiční materiály a jde o zelené plochy a místa, která přilákají návštěvníky a umožní ve vsi strávit více času,“ vysvětlil belgický komisař.

Poříčí plánuje v horizontu pěti let vybudovat arboretum na těžko udržovatelném svahu mezi Poříčím a Zrnětínem.

Holandského kolegu doslova ohromila myšlenka vytvořit v Poříčí arboretum. To má zhruba do pěti let vzniknout mezi Poříčím a Zrnětínem na prudkém svahu, který se obtížně udržuje a je zarostlý náletovými rostlinami. „Kolegové se zajímají, čím je dané sídlo specifické. V Poříčí se jim líbí, jak pracují s krajinou, kterou ozvláštňují,“ dodala Ina Truxová, prezidentka Asociace pro květiny a krajinu.

Která ze čtrnácti evropských obcí má nejlepší zeleň a životní prostředí, bude jasné 22. září, kdy se uskuteční slavnostní vyhlášení v irském Tullamore. Poříčí na vyhlášení vypraví osmičlennou delegaci.

Kdo v kraji získal medaile?

Telecí - v roce 2002 - stříbrná medaile.

Písečná - v roce 2005 - jako první v České republice získala zlatou plaketu.

Litomyšl - v roce 2005 - získala stříbrnou medaili, pamětní deska je umístěna v Klášterních zahradách.