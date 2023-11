Silničáři v Pardubickém kraji jsou na zimní období připraveni. Zásoby posypového materiálu jsou uložené ve skladech a čekají na první výjezd. Samotná sezóna zimní údržby už ale začala - v Pardubickém kraji trvá od 1. listopadu. O silnice I. třídy se stará Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). o silnice II. a III. tříd pak krajští silničáři.

Silničáři v Pardubickém kraji jsou na zimu připraveni | Video: Michal Žampach

Správa silnic Pardubického kraje má připravený a schválený plán zimní údržby a provedení přípravy na zimní údržbu. Silničáři budou na letošní zimu potřebovat posypovou sůl, ale i materiály jako je drť nebo písek, které musí být použity v oblastech, kde se nesmí vozovka ošetřovat chemicky.

Silnice musí být ošetřeny od změny povětrnostních podmínek jako je sněžení nebo námraza v časové lhůtě na dálnicích do dvou hodin, na silnicích první třídy do tří hodin, na silnici druhé třídy do šesti hodin a na silnicích třetí třídy do dvanácti hodin.

„Máme naskladněnou posypovou sůl. Běžně jí spotřebujeme za zimu 10 000 tun a na skladech máme v tuto chvíli asi 14 000 tun, takže máme i nějakou nadzásobu v případě, že by zima byla náročnější než obvykle,“ sdělil Deníku ředitel Správy silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

O sjízdnost silnic I. třídy se postarají i společnosti Eurovia CS a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a nápomocná jim k tomu bude vozový park tvořený z 26 nákladních automobilů se sypačem, 6 traktorových radlic a 6 nakladačů. Pro letošek je u silnic I. tříd připraveno k ošetření 7 800 tun posypové soli a inertních materiálů.

„V Pardubickém kraji jsme na letošní zimu dobře připraveni. Na 480 kilometrů silnic a dálnic v kraji, máme připraveno jednatřicet sypačů a 10 000 tun soli,“ Deníku řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Pardubické kapely míří do Belgie, v Bruselu odehrají speciální koncert

Pro samotnou zimní údržbu dálnic je připraveno pět dálničních sypačů s teleskopickými radlicemi a každý z nich je schopen převést 7 metrů krychlových posypové soli společně s nádržemi na 3200 litrů solanky. Ve skladových prostorech ŘSD je uložena posypová sůl a nechybí ani zásobníky s chloridem vápenatým a se solankou. Je připraven i systém automatického postřiku, který se využívá na dvou nejdelších mostech dálnice D35. Ten pomáhá v nepříznivém počasí rozstřikovat solanku na vozovku a tím snižovat riziko namrzání mostů.

Silničáři se v zimním období starají nejen o to, aby byly sjízdné silnice, podílí se i na údržbových pracích, které na dálničním úseku zajišťuje osmnáct dělníků dálniční údržby, společně s pěti dispečery. K tomu jim pomáhá i připravená technika. Silnice musí být ošetřeny od změny povětrnostních podmínek jako je sněžení nebo námraza v časové lhůtě na dálnicích do dvou hodin, na silnicích první třídy do tří hodin, na silnici druhé třídy do šesti hodin a na silnicích třetí třídy do dvanácti hodin.

Zdroj: Michal Žampach

Nejen silničáři, ale i řidiči motorových vozidel by měli myslet na zimní období, kdy je potřeba na jejich vozidlech mít zimní pneumatiky a to nejen, když je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy. Minimální hloubka dezénu by měla splňovat na kolech pro osobní motorová vozidla čtyři milimetry a u motorových vozidel převyšující hmotnost 3 500 kg je to nejméně šest milimetrů hloubky dezénu.