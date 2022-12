Radnice mírní obavy z nárůstu kriminality. V rizikových lokalitách lampy nezhasnou.

Některé ulice by se ponořily do úplné tmy, někde by došlo jen ke snížení intenzity svícení a v rizikových lokalitách by se svítilo dál. „V současné době instalujeme časové spínače, které mohou regulovat intenzitu nebo zhasínat dané úseky. Od ledna chceme začít s regulací,“ dodal Šimek.

Lidé ve městě ale mají obavy, že temné ulice budou rájem zlodějů a vandalů. „To bude zničených aut, výloh a zdí. Myslím, že to není dobrý krok, šetřit se dá i jinak,“ řekl Pavel Novotný. Radní ale situaci tak černě nevidí. V problematických lokalitách, jako je autobusové a vlakové nádraží, okolí supermarketů nebo náměstí, se bude svítit dál. „V místech, kde řešíme kriminalitu, se zhasínat nebude. I proto dáváme regulace, aby šlo osvětlení vypínat po zónách. Zhasínat se bude zejména v obytných a klidných zónách,“ vysvětlil starosta.

Město také posílilo kamerový systém. Na bezpečnost ve Svitavách dohlíží více než stovka kamer. Ty monitorují především místa, kde často dochází ke kriminalitě a vandalství. Kamerový systém nyní navíc dostal chytrý software, který funguje i ve tmě. „Nový software umí velmi rychle vyhodnotit přestupky v daných lokalitách a zároveň je vybaven zónovým systémem, který může zabránit přestupkům. V některých místech, třeba ve venkovní galerii, máme nastavenou bezpečnou vzdálenost, a pokud někdo hranici překročí, systém zareaguje a upozorní strážníky,“ přiblížil novinku Šimek.

„Uskromnit se musíme všichni“

O omezení veřejného osvětlení uvažují také v Moravské Třebové. „Chceme veřejnosti představit naše rozhodnutí o úsporách někdy do poloviny prosince v širším rámci. Ale už teď je snad každému jasné, že uskromnit se budeme muset všude. V domácnostech i ve veřejném sektoru, a to nejen vypnutím veřejného osvětlení,“ sdělil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Zvýšení kriminality ve městě se nebojí. „Jsem optimista a věřím, že žijeme v té řekněme slušnější a bezpečnější části Evropy a žádné excesy se konat nebudou,“ uzavřel Charvát.

K omezení veřejného osvětlení už přistoupili také ve Skutči nebo v Rosicích na Chrudimsku.