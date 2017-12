Ženy z Osíku posílají dětem 740 krabic od bot plných dárků

Osík - Díky ojedinělé sbírce budou mít radost stovky dětí v celém Pardubickém kraji a také na Vysočině. Osík hlásí rekordní nadílku.

Stovky krabic od bot plných dárků pro děti vynesla sbírka spolku Maceška, který se připojil k akci Diakonie Českobratrské církve evangelické. Balíčky v těchto dnech míří do vytipovaných domovů, organizací a rodin, kterým dárky udělají radost.



STOVKY DÁRKŮ

„V Osíku se nám sešlo 740 krabic, což je opravdu velký počet. Řešili jsme problém s tím, abychom všechny dárky rozdali. Ale podařilo se nám to. Oslovili jsme dětské domovy a azylové domy v Pardubickém kraji i na Vysočině. Navíc spolupracujeme s úžasnou paní z agentury pro sociální začleňování, která dárky rozváží vybraným organizacím a rodinám,“ říká Božena Hanusová, koordinátorka sbírky Krabice od bot v Osíku u Litomyšle.



Do akce se zapojilo mnoho škol i celé vesnice. Lidé nosili denně desítky krabic, ale pak byly i dny, kdy přivezli sto padesát dárků. „Byli jsme mile překvapeni a těší nás, jak se ke sbírce postavily i školy. Třeba z Cerekvice nad Loučnou dovezli sto dvacet krabic. Místní děti z Osíku přinesly padesát balíčků. Zažili jsme u sbírky krásné momenty,“ podotýká Božena Hanusová. Přiznává, že tak velký zájem nečekali a určitě sbírku zopakují i příští rok.



Dárky udělají radost dětem nejen ve svitavském a orlickoústeckém okrese, ale také v domovech v Pardubicích, Holicích, Chotěboři a na jiných místech.



FRONTA NA RADOST

Balíčky potěší i v Domově na skalách v Žamberku. „Velmi nás potěšilo, že nás organizátoři sbírky oslovili. Máme tady 25 dětí od narození až do sedmnácti let. Dárky na ně budou čekat pod vánočním stromkem na Štědrý den,“ říká sociální pracovnice z domova ze Žamberku Radka Kalousová.



Kolikrát dokonce lidé v Osíku stáli frontu, aby předali dárek, který za několik dní rozzáří dětské oči. A že jich bude! „Rozdáme všechny dárky. Je to pěkné, ale na druhou stranu i smutné, kolik dětí žije v chudších rodinách,“ uzavírá Božena Hanusová.