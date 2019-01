Boršov - Začátkem prosince se všude rojili čerti. Nyní je v kurzu Ježíšek, někde taky Santa… Ženy jsou stále v jednom kole. I před Vánoci se potřebují odreagovat. Relaxují při zumbě.

Zumba party v Boršově místo nadpřirozených bytostí suverénně ovládla čtveřice cvičitelek: Helena Trojáková ze Starého Města, Gabriela Andrlíková ze Svitav, Gabriela Kadlecová z Poličky a Martina Hudousková ze Zábřehu.

Pro padesátku zúčastněných byla výslužkou báječná atmosféra a skvělá nálada všech aktérek. Okamžiky varu a transu, kdy ze všech tekly potoky potu, se střídaly s uklidněním. To zejména ve chvílích, kdy se ostatním představila skupina „Kočky“, složená z dvaceti děvčat ve věku do deseti let. Tu již dva roky připravuje první jmenovaná, Helča Trojáková.

Naplnilo se tak plakátové heslo, které slibovalo odreagování a možnost získat novou, tolik potřebnou, energii. „Fakticky dokonalá předvánoční relaxace,“ poznamenala jedna z mnoha spokojených žen.

