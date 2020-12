V noci na středu zemřela Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová, jedna z posledních válečných veteránek a pamětnic bojů u Sokolova. Plukovnice ve výslužbě se narodila 7. dubna 1924 v Ústí nad Orlicí.

Jarmila Halbrštátová, roz. Kaplanová | Foto: MO ČR

"V říjnu 1936 odjela k matce do Rostova na Donu. V červnu 1941 byla zatčena, měla protektorátní pas a internována do tábora v Aktjubinsku. V červnu 1942 jí bylo umožněno přihlásit se do formující se československé vojenské jednotky v SSSR. Po základním a zdravotnickém kurzu byla jako polní ošetřovatelka zařazena k 1. pěší rotě, se kterou se zúčastnila bojů u Sokolova. Po absolvování kurzu spojařů byla zařazena jako radistka k 1. dělostřeleckému pluku, se kterým se zúčastnila bojů o Kyjev, Ukrajinu, Duklu a Slovensko," uvedlo ministerstvo obrany.