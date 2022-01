Miloš Cvrkal objevil příběh kněze Engelmara Unzeitiga, který zemřel v Dachau.Zdroj: Archiv

Kněz Engelmar Hubert Unzeitig se při kázáních na Šumavě ve Zvonkové zastával Židů a postavil se proti nacismu. Stálo ho to život. Zemřel 2. března 1945 ve věku 34 let v koncentračním táboře, jen dva měsíce před koncem druhé světové války, na skvrnitý tyfus. O Andělu z Dachau, jak se mu díky jeho laskavosti a sebeobětování říkalo, nikdo na Svitavsku až do roku 2007 nevěděl. Právě Miloš Cvrkal ale roky pátral po jeho osudu. Do Hradce nad Svitavou se po sametové revoluci vraceli odsunutí Němci a ptali se na kněze. „Od tehdejších obyvatel jsme se nikdy nic nedozvěděli. Svědectví jsme sbírali útržkovitě. Až jeden rodák určil rodný dům naprosto přesně,“ řekl před lety Cvrkal. Stál také za vytvořením soch Unzeitiga, jedna je v Hradci nad Svitavou, další ve svitavském muzeu a jednu dali farníci do německého Würzburgu, kde Unzeitig ve 20. letech působil jako kněz mariannhillského řádu. Další dřevěné sochy Unzeitiga jsou dnes ve Španělsku, Itálii i Africe. V září roku 2016 byl kněz v Bavorsku blahořečen. To byl okamžik, na který Miloš Cvrkal dlouhé roky čekal. „Jsem rád, že jsem se toho dožil, i když jsem si myslel, že u toho nebudu,“ uvedl tehdy před slavností Cvrkal, který se narodil jenom tři roky po smrti Unzeitiga.

Poslední rozloučení s Milošem Cvrkalem se uskuteční v sobotu 15. ledna v 11 hodin při mši svaté v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Hradci nad Svitavou.