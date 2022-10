Do Litomyšle začal Libor Pešek pravidelně zajíždět na počátku 70. let, kdy stál v čele Východočeského státního komorního orchestru, dnešní Komorní filharmonie Pardubice. Do Litomyšle se opakovaně v průběhu dalších čtyř desítek let vracel v čele různých těles, též České filharmonie, zejména při hostování na Smetanově Litomyšli. To však již jako světově renomovaný dirigent, mj. šéf a hlavní dirigent Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu. Libor Pešek opakovaně hostoval u předních světových orchestrů.