Zemědělci z Pardubického a Královehradeckého kraje vyrazili v pondělí nad ránem protestovat do Prahy, aby projevili své názory společně s ostatními zemědělci z celého Česka. Předali své požadavky ministru zemědělství Marku Výbornému. Protestní jízda částečně blokovala pražskou magistrálu, ale k větším problémům nedošlo. Zato v odpoledních hodinách se situace vyhrotila a došlo k vzájemné potyčce, která si vyžádala zásah těžkooděnců.

Protestující zemědělci se shromáždili před budovou ministerstva zemědělství, kam dorazil i ministr Výborný k tiskovému brífinku. Mezi účastníky protestu se zvýšily emoce a z davu znělo hvízdání, křik a slova jako je „Demise“, „Odstup“ či „Hanba“. Okolo 11:00 hodiny došlo k předání požadavků protestujících, jež souvisejí s odstupem české vlády od tzv. Green Dealu, unijní dohody pro Evropu ministru Výbornému, který je převzal.

Z Pardubic vyrážela zemědělská technika ve 2:15 ráno:

Protestní demonstrace pokračovala i kolem 13:00 hodiny, kdy se zemědělci vydali k Úřadu vlády. „Dnešní demonstrace nemá s bojem za lepší podmínky zemědělců mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají např. svou podporou Kremlu a sledují jiné cíle než zájmy zemědělců. Asi i proto se od dnešního protestu distancovaly všechny hlavní organizace, které zemědělce zastupují – Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství,“ sdělil premiér Petr Fiala na sociální síti X (dříve Twitter).

Poté se protestující přesunuli na Malostranské náměstí, kde došlo k vzájemnému konfliktu mezi demonstranty a skupinou odpůrců.

Zemědělci si stěžují na Zelenou dohodu, která podle nich má za následek snížení produkce českého zemědělství a tím i nedostatek domácích potravin na trhu.

„Zemědělci nepotřebují́ politiky, papíry, kontroly, to, jestli máme dělat úhor, jestli si máme zaplevelit půdu, my jsme řádní hospodáři, tak nás prosím nechte v klidu žít,“ sdělil Adam Lád organizátor protestní jízdy z Pardubického a Královehradeckého kraje.

Určitá část zemědělců nebyla s demonstrací spokojena, jelikož chtěli poklidný proces a vyřešit své problémy.

„Zemědělci naštvaně odjeli z Prahy. Docela jim rozumím. To nejhorší, co dnešek přinesl, je zase horší obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti. To mě hodně mrzí… Pánové Jandejsek, Dufek a Veleba, chyťte se za nos, škodíte českým farmářům a zemědělcům. Mám pochopení pro problémy, které zemědělce trápí. I mně vadí přebujelá byrokracie, proto po EK chci její výraznou redukci. Pravidla pro zemědělce musí být realistická a nezavalovat je zbytečnými povinnostmi. Rád si od zemědělců vezmu konkrétní podněty na změny, které lze udělat,“ konstatoval na sociální síti X ministr zemědělství Marek Výborný.

Podle vyjádření policie ČR je provoz na magistrále plně obnoven a všechna zemědělská technika odjela. Zemědělci tak umožnili průjezd po Severojižní magistrále.