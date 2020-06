Do Česka dorazil autonomní robot Agrointelli Robotti. První roboti dánského výrobce byli testování v Bohuňovicích na Olomoucku a další v Dolním Újezdu u Litomyšle. Místní zemědělské družstvo to vidí jako zajímavou příležitost.

Zemědělci na poli testují roboty z Dánska | Foto: Lukáš Staněk

„Robot funguje jako traktor. Má tříbodový závěs a na to se dá nasadit cokoliv. My jsme se domluvili na testování plečky, která plečkuje kukuřici, ale mohou to být secí budky na kukuřici nebo řepku cukrovku,“ vysvětil hlavní agronom Zemědělského družstva Dolní Újezd Josef Čejka.