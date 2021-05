Třeťáci vojenské školy se už nyní chystají na takzvaný maturitní běh. Žádné botasky a kraťasy. Vojáci maturují z běhu v maskáčích, kanadách a ještě se zbraní v ruce. Po návratu do školy tak rovnou začali s tréninkem. Někdo neměl s během v terénu problém, jiní mají ještě co pilovat.

„Celou karanténu jsem trénovala, takže to pro mě není zase tak těžké. V běhu se cítím dobře. Dnes jsme běželi tři kilometry nad Peklo a zpátky, dala jsem to za nějakých 33 minut. Cítím se v dobré formě. Běhala jsem při distanční výuce i v kanadách, takže s tím nemám moc problém,“ řekla Karolína Škrabalová ze třetího ročníku. Do cíle doběhla rychleji než několik jejích spolužáků.

Stejnou trasu uběhl za 41 minut třeťák Martin Ivan. „Včera jsem se vešel do limitu, dnes bylo na cestě hodně bláta. Kopec nahoru jsem ale stihl v čase,“ podotkl student a dodal, že rozhodně nezahálel a chodil sám běhat, i když byla zavřená škola.

Hned v pondělí velitelé prověřili, jak na tom jsou žáci s kondicí, a vyběhli na Křížový vrch. „Dopadlo to nad naše očekávání. Měl jsem strach, že se doma nebudou hýbat, ale překvapili nás. Všichni běh na trase dlouhé necelých pět kilometrů zvládli. I když u některých děvčat bylo znát, že se pohybu tolik nevěnovala,“ popsal náčelník štábu Viliam Beke z vojenské školy.

Studenti vojenské školy v Moravské Třebové trénují běh v kanadách a maskáčích.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Zatímco prváci a druháci běhají ve sportovním, třeťáci už trénují na maturitní běh v maskáčích. Při maturitě je v náročných podmínkách čeká trasa 5,6 kilometru. K běhu navíc velitelé přidávají ranní rozcvičky. Už brzy budou studenti také trénovat na nové dráze NATO, která měří 500 metrů a jsou na ní různé druhy překážek.

Více než rok téměř bez tělocviku bude těžké dohnat. Distanční výuka se podle učitelů na studentech odrazila docela viditelně. „Je to vidět. Bude chvíli trvat, než žáky dostaneme na stejnou úroveň, na které by byli, kdyby nepřišel covid. Je tam jeden student, který znatelně přibral. Ale některé žákyně i zhubly,“ dodal Beke.

Kdo nezahálel, má šanci se dostat na mezinárodní závody do Maďarska. „Budeme Českou republiku reprezentovat na 1. mezinárodním poháru kadetů u Balatonu. Máme možnost nominovat dva smíšené týmy. Jedná se o závody branného typu, kdy se účastníci utkají v běhu, plavání, střelbě nebo běhu přes překážky. Vybrali jsme žáky z 2. a 3. ročníku,“ přiblížil náčelník štábu. Závody se uskuteční v polovině července a vybrané žáky čeká náročná příprava a soustředění.