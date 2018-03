Bruslení v přírodě? Pozor na rybníky a přehrady! Na Seči varují před prolomením

Svitavy – Dvanáct centimetrů. Taková je podle hasičů minimální tloušťka ledu na rybníku nebo nádrži, aby bylo bruslení bezpečné.

Rybníky, nádrže, koupaliště… Bruslaři opouští zimní stadiony a užívají si jízdu v přírodě. „Je to něco úplně jiného. Takhle jsme bruslili jako malí, místo branek dvě sněhule a hrál se hokej,“ vzpomíná Jan Svoboda z Orlickoústecka.

Kde se taky bruslípřehrada Pastviny

Poříčí – hřiště u OÚ

Dolní Újezd – koupaliště

Horní Újezd – u fotbal. hřiště

Lanškroun – rybníky

Osík – dva rybníky

Boršov – rybník

Udánky – rybník

Vidlatá Seč – nádrž

Pardubice – Matiční jezero

Svinná – kluziště

Svitavy – Rosnička

Polička –Synský rybník

Pomezí – rybník

Jablonné nad Orlicí – koupal.

Jamné nad Orlicí – kluziště

Důležitá je síla ledu. V Dolním Újezdu pustili bruslaře na zamrzlý bazén na koupališti až v úterý po pečlivém měření tloušťky ledu. Led sledují správci i na dalších desítkách ploch v kraji. „Nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 12 centimetrů a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze,“ upozorňuje mluvčí hasičů Vendula Horáková. Přírodní plochy ale stejně nesou rizika.



„Ledová krusta může prasknout zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku,“ vysvětluje Vendula Horáková.



Lidé z kraje hlásí, že zamrzly i přehrady Pastviny nebo Seč na Chrudimsku, kde se již bruslí. Starosta Seče Marcel Vojtěch si ale myslí, že jde o nezodpovědnost lidí a hlavně rodičů, kteří chodí na led společně se svými dětmi. „Voda v přehradě je pohyblivá, čerpá tam vodu elektrárna. Těm, kteří chodí na hladinu Sečské přehrady bruslit, bych rád vzkázal, aby nehazardovali se svými životy. Led se může prolomit kdykoliv,” varuje starosta Marcel Vojtěch.



STADION, NEBO JEZERO?

Dostatek možností pro bruslení mimo stadion nabízí Lanškroun, kde je několik rybníků. „Na Dlouhém rybníku jsme byli s dcerou poprvé v úterý. Lidé tam docela chodí, bylo tam pár kluků a rodin s dětmi. Kamarádka chodí i na Krátký rybník,“ říká Martina Filipová z Lanškrouna.



Dostatečně silný led hlásí i lidé z Moravské Třebové, kde se chodí bruslit na retenční nádrž nebo na rybník v Udánkách a Boršově. Přímo v Pardubicích chodí lidé na jezero Bajkal a Matiční jezero. Kdo se bojí, jezdí raději v Tipsport areně.



Ne každý má totiž odvahu vyjet na bruslích na rybník. V Poříčí vytvořili kluziště na hřišti u obecního úřadu, stejně jako ve Svinné nebo v Jamném nad Orlicí, kde obnovili tradici po 17 letech.



Velké kluziště chystá na příští týden Vysoké Mýto, a to přímo na náměstí. Umělé kluziště oživí náměstí Přemysla Otakara II. od 8. března do 8. dubna. „Oblíbené venkovní bruslení na ledě je závislé na rozmarech počasí. Lidé dojíždějí na zimní stadiony do okolních měst, většinou do Chocně. Využili jsme proto nabídku a zapůjčili umělé kluziště,“ uvedl starosta František Jiraský. Kluziště o rozměru 20 krát 10 metrů vznikne mezi slunečními hodinami a altánem.

Ze zimáku na rybník? Hasiči radí: měřte sílu ledu na vodě Rady hasičů:

I když venku již několikátý den mrzne až praští, jak se říká, přesto na některých vodních plochách nemusí být led ještě dostatečně tlustý.

Všeobecně platí tyto zásady při pohybu po zamrzlé vodní ploše:

- Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 12 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!

- Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

- Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí k náhlému prasknutí.

- Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost přibližně 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

- Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše s výhodou využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

- Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.

- S výhodou si s sebou při chůzi čí jízdě po zamrzlé hladině vezměte pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).

- Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv.funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.

- Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve: uvědomit složky IZS (integrovaného záchranného systému) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.

- Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort. Vendula Horáková, mluvčí hasičů