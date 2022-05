Vltava run běhají dvanáctičlenné týmy a vy poběžíte 360 kilometrů sama. Kdy a jak se ten nápad zrodil?

Čistě náhodou na Facebooku. Vltava run sdílel na podzim výzvu, kdo bude na letošním ročníku následovat sólo běžce Přemka Vidu, který ho absolvovat v roce 2020. A moje dcera mě označila. Brouk byl v hlavě. A když Přemek přislíbil pomoc, bylo rozhodnuto.

Zatím ho uběhli jen dva muži, vy byste byla první Češka. To je výzva, že?

Ano, Vltavu uběhli zatím jen dva muži. S oběma se potkávám na závodech, s Přemkem se znám i osobně. Původně měli tento ročník běžet ještě dva další sólo běžci, ale oba to vzdali. Takže letos budu nejen jediná žena, ale vlastně jediný sólo běžec. Sama si to neuvědomuji.

Jak vypadá vaše příprava?

Příprava byla stejná jako jiné roky, v zimě objemy, měsíčně uběhnout 350 až 400 kilometrů. Teď už jsem kilometry ubírala, vypustila intervaly a rychlost a zařadila k běhu ještě procházky, aby si tělo zvyklo na více aktivit během dne.

Co je na přípravě nejtěžší?

Udržet hlavu v psychické pohodě. Moje běhání je hodně o hlavě, nejlépe se mi běhalo v době covidu, kdy nebyly žádné závody a moje hlava byla v úplném klidu. Žádný tlak na výkon, výhru, osobák… Proto se snažím si tuto výzvu moc nepřipouštět, i když to úplně nejde.

Běžela jste už někdy nějaký extrémně dlouhý běh?

Nejdelší běh pro mě byl na B7 – 101 kilometrů s převýšením 5500 metrů. Vloni jsem tuto trasu uběhla za 16 hodin a 43 minut a skončila o tři vteřiny na 2. místě ve své kategorii. Celkově jsem doběhla jako devátá žena. V létě jsem s dcerou běžela část Jiráskovy cesty, což je trasa Šerlich – Litomyšl, asi 80 kilometrů. Úspěšně jsem si zaběhla Krkonošskou 50 a Březinskou 50. Myslím si, že v této výzvě mně pomůže i moje oblíbená dovolená, tedy vzít batoh se všemi věcmi na záda a týden jít po horách.

Andrea Stejskalová spolupracuje s Nadací manželů Pokorných, která její dobročinnou část akce zaštiťuje. Založila k této příležitosti transparentní účet, kam mohou lidé posílat příspěvky Tomáškovi, který je na vozíku. Klučina trpí Duchennovou svalovou dystrofií. Jde o progresivní neuromuskulární onemocnění, které zamezuje správnému vývoji svalů.



Číslo účtu pro Tomáška: 6108980319/0800.



DÍKY!



„Chci moc poděkovat Nadačnímu fondu Pokorných za materiální a finanční pomoc, vedení naší školy, že mi umožnilo volno, své rodině, která to se mnou vydržela, svému příteli, který mě podporoval,“ vzkazuje Andrea Stejskalová pár dní před startem. A zatímco ona poběží ze Šumavy do Prahy, běhat mohou lidé i v Litomyšli. Kolem ZŠ U Školek v Litomyšli vznikne malý okruh Vltava runu, kde si mohou děti plnit úkoly na 6 zastaveních podél Vltavy.

Jak moc se vůbec dá dopředu plánovat?

Plánovat jsme začali na podzim, kdy jsem se o výzvě dozvěděla. Ale opravdové a velké plány začínají dva až tři týdny před startem.

Kolik kilometrů budete muset denně uběhnout?

Plán je uběhnout 60 kilometrů denně, je to rozdělené na úseky Vltava runu. Budu se tedy držet map a trasy, kterou mám staženou v hodinkách. Úseky jsou dlouhé kolem 10 kilometrů, některý měří šest kilometrů, jiný patnáct. V plánu je uběhnout tři úseky během dopoledne, pak oběd, odpočinek, regenerace a další tři úseky odpoledne, potom večeře a regenerace.

Převýšení, kopce, asfalt. Jak vypadá trasa?

Je moc pěkná, vede po turistických cestách nebo cyklostezkách. Jsou tam úseky rovinaté, ale také kopcovité.

Budete mít s sebou na závodu zázemí, doprovodný tým?

Budu v těch nejlepších rukách Přemka Vidy. Sám to běžel, tak má plno zkušeností. Byl pro mě vlastně inspirací a motivací. Říká mi, jak to poběžíme, jak a co je potřeba mít s sebou, co je nutné jíst.

Navíc váš běh bude mít také benefiční podtext. Běžíte pro Tomáška.

Když jsme s Přemkem plánovali společnou Vltavu, shodli jsme se na přesahu pro dobrou věc. A spojení s Tomáškem se úplně nabízelo. Jsme ze stejné školy, Tomášek je úžasný sportovec a bojovník. Moc se těším, až za mnou v pátek Lněničkovi přijedou a sobotu a neděli strávíme na cyklostezkách společně. Pro mě to bude velká motivace vydržet až do pátku a užít si cílovou rovinku. Peníze půjdou Tomáškovi na rehabilitaci, kam musí dojíždět několikrát do roka. Tak prosíme, kupujte si naše kilometry, posílejte nám vzkazy, energii. Děkujeme.