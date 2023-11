Třebovák Jakub Zapletal vystudoval stavební školu a o tom, že bude jednou vařit pivo, se mu ani nesnilo. V roce 2011 si však vyzkoušel práci hospodského a také se dostal do bývalého pivovaru v Moravské Třebové. „Jako stavař jsem se o dům zajímal a zjišťoval, co tady dřív bylo. Hodně lidí mi povídalo historky. Z dětství si dům pamatuji, ale pivovar už byl zaniklý a všichni to tady znali jen jako ovoce a zeleninu,“ vzpomínal Jakub Zapletal.

„Před osmi lety jsem rýsoval celý projekt budovy a půdorysy a zjistil jsem, co kde bylo. Tím víc mě tenhle dům zajímal. Pak později při výstavbě jsme jezdili do pivovarů a učili se vařit. Měl jsem představu, že budeme mít sládka, ale nakonec vařím pivo sám,“ usmál se Zapletal.

Hodně věcí odkoukal od sládků v pivovarech po Česku.

Historie vaření piva v Moravské Třebové: 1372 - udělení práva várečného Moravské Třebové 1587 - nejstarší zmínka o pivovaru vedle zámku v Moravské Třebové. Tehdy na žádost Jana z Boskovic bylo posláno pro osvědčeného italského mistra do Zábřehu, aby řídil výstavbu kotle v zámeckém pivovaru. 1687 - měšťané si postavili vlastní pivovar na Pivovarské ulici 1901 – končí Knížecí pivovar a prostor dál slouží jen jako sladovna 1948 - konec vaření piva v Moravské Třebové 16. května 2023 – poprvé po 75 letech od posledního velkoobjemového vaření piva a 397 letech v Knížecím pivovaru je obnoveno vaření piva v Moravské Třebové

Je vaření piva náročné? „Když už to pochopíte a víte postup, tak vám to přijde jednoduché. Ale když přijde laik, tak to zase tak jednoduše nevypadá. Je to vlastně chemie a vaření dohromady,“ přiblížil třebovský sládek.

Plán na obnovení pivovaru měl na stole už v roce 2015. Tehdy chtěl získat na rekonstrukci evropské dotace, ale ty nakonec nebyly vyhlášené. Nic ale nevzdal. „V roce 2020 jsme začali nanovo a bez dotací. Covid nám nahrál do karet a tehdy jsme pivovar vybudovali a opravili restauraci,“ dodal Zapletal.

První pivo v Knížecím pivovaru uvařil letos v polovině května. Jedenáctistupňové pivo Boreš nazval podle Boreše z Rýzmburka, který je považován za zakladatele Moravské Třebové. I další zlatavé moky pojmenoval podle důležitých osobností svého rodného města.

Takže dnes vaří desítku Bohunku podle manželky Ladislava Velena ze Žerotína, kterému pro změnu patří dvanáctka Žerotín. Šlechtický manželský pár stojí za velkolepým rozvojem Moravské Třebové. Speciální pivo amerického typu přisoudil sládek L. V. Holzmaisterovi, mecenáši třebovského muzea, sběrateli a cestovateli.

„Chtěli jsme dělat svrchně kvašené pivo amerického stylu a přemýšlel jsem, s kým bych ho měl párovat. Holzmaister byla jasná volba, protože strávil část života v Americe,“ vysvětlil Zapletal.

Při vaření využívá plzeňský slad, částečně i mnichovský a karamelový. Vaří podle vlastní receptury, i když zkoušel pátrat po historické, podle které se v Moravské Třebové vařilo pivo v minulosti. Má to ale háček.

Jakub Zapletal obnovil vaření piva v Moravské Třebové. Knížecí pivovar nabízí i unikátní prohlídkovou trasu.Zdroj: Aleš König

„Podle původní receptury vařit dnes už nejde. Zkoušelo to hodně lidí, ale není to možné, protože původní plodiny už neexistují. Musely by se napodobit tehdejší kvasnice, zřejmě by je někdo musel vyvinout v laboratořích,“ upozornil sládek.

Od května uvařili v Knížecím pivovaru zhruba 250 hektolitrů piva a jsou podle Zapletala jen na 20 % plánované výroby. Příští rok chtějí jít výš a také hledají partnery, kteří by moravskotřebovské pivo dál distribuovali. Zájemci o vaření piva mají možnost do pivovaru vedle zámku v Moravské Třebové nahlédnout a užít si speciální prohlídkovou trasu.