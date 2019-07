Do procesu se zapojil potomek vlastníků fabriky z předválečné doby Daniel Löw-Beer. Ten nyní žije ve Švýcarsku a za účelem vybudování památníku Schindlerovy archy, šoa a Löw-Beerovy textilky založil Nadační fond Archa.

Investoři chtějí chtějí první část expozice otevřít veřejnosti již v roce 2021. V projektu se angažuje také Pardubický kraj, který finančně přispěl na odstranění chemikálií. Důležitou roli hraje rovněž souhlas občanů a starostů, kterých se projekt bezprostředně dotýká.

„Je jednoznačně pozitivní, že mikroregion má velký zájem na tom, aby byl areál využit a fungoval ve prospěch všech,“ řekl hejtman Martin Netolický. Jak on, tak Löw-Beer věří, že muzeum může regionu přinést celosvětový věhlas.

Oskar Schindler

Osoba podnikatele a svitavského rodáka Oskara Schindlera dodnes vzbuzuje emotivní debaty. Pro jedny je hrdinou, který zachránil před jistou smrtí v koncentračním táboře 1200 Židů, pro druhé zůstává vypočítavým nacistickým zločincem. Za války dostal do své správy arizovanou fabriku v polském Krakově. V roce 1944 zorganizoval přesun svých dělníků do taktéž arizované továrny v Brněnci. Po válce emigroval do Argentiny, později získal několik mírových cen. Jeho příběh se stál námětem pro román a později oscarový film režiséra Stevena Spielberga Schindlerův seznam. Svitavské muzeum mu věnovalo stálou expozici Hledání Davidovy hvězdy.