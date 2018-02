Ze sauny hned skáče do ledového jezírka

Říkovice – Skoro dvacet pod nulou? Paráda, jásá milovník saunování Libor Vodehnal z Říkovic u Litomyšle. Voda v jezírku má sice jen dva stupně, ale v současném mrazivém počasí jsou to prý lázně.

Saunu na zahradě postavil před třemi lety. Topí v ní dřevem v litinových kamnech a nyní si saunování náramně užívá skoro každý den. „Mrazy jsou to nejlepší, co může být po sauně. Zkoušel jsem v sauně topit na 110 stupňů, ale nikdo tam se mnou nevydržel. Ideální je to tak na 80 až 90 stupňů. Dá se tam vydržet půl hodiny a potom hned do jezírka, kde mám v ledu vysekanou díru. Voda má dva stupně. Třeba v neděli večer byla teplejší o jedenáct stupňů než vzduch. To je super,“ pochvaluje si mrazy Libor Vodehnal.



V ledové vodě vydrží zhruba minutu a potom raději vylézá ven. „Jediná nevýhoda je, že mi trochu přimrzají venku nohy k molu. Tuhle jsem tam musel nechat gumové crocsy, nešly odtrhnout, jak přimrzly,“ směje se nadšený saunař.



S ním do sauny a do jezírka někdy zamíří i dcera Tea. „Moc si to užívám a ani nejsem potom tolik nemocná. Chřipka se nám letos docela vyhnula,“ dodává dívka.