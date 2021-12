Roky byl litomyšlský kemp ostudou města. Před časem byla jeho rekonstrukce už na stole, ale přednost dostala stavba krytého plaveckého bazénu. „V roce 2007 jsme měli připravené dva projekty do regionálního operačního programu. Týkaly se bazénu a autokempu," uvedl před časem tehdejší místostarosta Michal Kortyš.

Místo nových chatek a stání pro karavany se v Litomyšli rozhodli pro bazén. Na rekonstrukci kempu město nemělo peníze, ale naštěstí našlo nájemce. Do hry vstoupil soukromník, který si areál s chatami na Černé hoře v Litomyšli pronajal. Do kempu investuje desítky milionů korun a vytvoří moderní areál. Pavel Wetter nyní dává kempu novou tvář. Prozatím je postavených pět velkých chatek, do nichž se vejde pětičlenná rodina. Řemeslníci dělají na interiérech a chystají se další nutné práce.

„V autokempu plánujeme 27 chatek různých velikostí, abychom uspokojili požadavky všech zájemců. Letos nám zbývá dodělat sedm velkých a příští rok patnáct menších chat. V areálu bude také prostor pro zaparkování karavanů i plocha pro návštěvníky, kteří chtějí bydlet ve stanu. Všechny ubytovací kapacity budou kompletně nové. Chatky budou moderní, s připojením k internetu, vlastní toaletou, sprchou, topením a určené k celoročnímu provozu,“ přiblížil proměnu provozovatel autokempu Primátor Pavel Wetter.

Kemp nabídne po rekonstrukci ubytování zhruba 150 lidem. Město investovalo do všeho, co je trvale spojené se zemí, a to do rozvodů elektřiny, vody a úprav terénu. Na soukromníkovi je obnova chat, recepce nebo restaurace. „Do kempu jsme jako město dali více než sedm milionů korun, soukromník ale mnohem více. Hovoří asi o 40 milionech. Kdyby skončil, budeme se bavit o odkupu vybavení, ale taky si může chaty odvézt,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Litomyšlský autokemp čeká zásadní proměna

Kromě moderního ubytování počítá Pavel Wetter i s dalšími úpravami. „Chystáme vybudování hřiště, přírodní sauny, modernizaci restaurace a úpravu cest. Chceme návštěvníkům poskytnout kvalitní ubytování v přírodním prostředí. S odborníky připravujeme masivní nové zazelenění areálu, výsadbu nových stromů, keřů a péči o ty stávající,“ dodal Wetter. Na proměně kempu spolupracuje s architekty i městem, které je nadále majitelem autokempu Primátor. Rada města schválila finální podmínky. Litomyšl kemp pronajímá na 35 let výměnou za to, že dojde k jeho celkové rekonstrukci. „Je to výhodné pro obě strany, protože naším cílem bylo, aby kemp fungoval a došlo k jeho modernizaci. Náš partner zase měl zájem v této lokalitě podnikat a peníze na nutné práce. Jedná se o typickou spolupráci města a soukromého investora a na něm teď bude, aby byl kemp konkurence schopný a vydělával,“ podotkl Brýdl.

Soukromý investor chtěl do lokality původně investovat 25 milionů korun, kvůli zvýšení cen ve stavebnictví to ale bude podle současných odhadů až 40 milionů. „Původně měla být cena jedné velké chatky 700 tisíc, nyní stojí 1,4 milionu. K razantnímu zdražení došlo u práce a hlavně materiálu, taková je doba. O autokemp stojíme. Pět let před samotnou rekonstrukcí jsem ho provozoval v původním stavu, takže jdeme dál i přes nárůst cen a připravujeme se na to, aby kemp příští jaro už mohl sloužit lidem. Prozatím plánujeme otevření jedné poloviny a v té druhé budeme dodělávat nutné práce,“ uzavřel Wetter.

Kemp v Litomyšli byl postaven v 60. letech. Má výhodnou polohu, je blízko lesa, hned vedle se nachází několik sportovišť a také plavecký bazén a koupaliště.