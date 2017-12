Zbouraná nemocnice památkou nebude

Moravská Třebová – Tři měsíce od vydání demoličního výměru, kdy na místě dětské nemocnice nezůstal kámen na kameni, ministerstvo kultury konečně rozhodlo. Ministr Daniel Herman nepřijal námitky, které proti neprohlášení budovy za kulturní památku ze srpna letošního roku vznesli odpůrci demolice, a původní rozhodnutí potvrdil.

BEZ NÁZVU. Olejomalba, která zachycuje budovu bývalé dětské nemocnice krátce po zahájení demolice, představuje už dnes historický dokument. K vidění je do konce letošního roku v prvním patře moravskotřebovského muzea. Autorem obrazu je Martin Kovářík.Foto: archiv autora

„Shledal jsem, že ministerstvo shromáždilo všechny potřebné podklady a na základě jejich řádného vyhodnocení dospělo k závěru, že předmětný objekt nesplňuje zákonem předepsané podmínky pro prohlášení za kulturní památku,“ uvádí ministr Herman v odpovědi. Zdůraznil rovněž, že prohlášení shodně nedoporučily všechny orgány státní památkové péče, krajský úřad, městský úřad ani národní památkový ústav.



Na druhou stranu ministr Herman již zbourané budově přiznal památkovou hodnotu, kterou spoluutvářela urbanistickou linii na výjezdu z města. „Urbanistické hodnoty však samy o sobě nedostačují k tomu, aby stavba mohla být přes absenci architektonické výjimečnosti prohlášena za kulturní památku,“ uvádí se v Hermanově vyjádření.



Současně však pro budoucího investora, který by se v uvolněném prostoru rozhodl stavět, vyplývá z rozhodnutí ministerstva závazek dodržet obdobné umístění na pozemku, vnější členění, objemové a výškové parametry případné novostavby. Podle ministra by novostavba měla mít stejné urbanistické hodnoty, jako měl nynější objekt.



Rozhodnutí ministerstva starosta Miloš Izák přivítal. „Stejně by nemělo na nic vliv, protože přišlo v době, kdy je zbouráno. Podle mě to byla procedura naprosto bezpředmětná a zbytečná. Byl jen potvrzen verdikt správního rozhodnutí ministerstva kultury. A nic jiného se ani čekat nedalo,“ prohlásil Miloš Izák.