Co prožívá matka, když jí berou dítě

Vážená redakce, ráda čtu příběhy lidí, jejich pohled na život. Rozhodla jsem se tedy i já napsat svůj příběh. Více než deset let jsem žila s přítelem, o kterém jsem si myslela, že je to příjemný muž a milující otec.

To hořké zklamání a procitnutí do reálného života moc zajímavé není. Z našeho společného soužití se po sedmi letech narodila dcera, které je dnes již pět let. Je to milá čiperná holčička, která je šikovná a zdravá, ale to, čím si poslední dva roky musela projít, to bych nepřála prožívat ani dospělému člověku.

Otec se po narození dcery hodně změnil. Už dříve to byl sobecký člověk, který má na prvním místě v životě jen sebe. Po jejím narození byl stále jen pryč a rodině se téměř nevěnoval. Po necelých třech letech od narození dcery od nás odešel. Bylo mi řečeno, že našel, co hledal, a tak odchází. Kdyby opravdu odešel, tak bych byla ten nejšťastnější člověk. Jenže omyl! Najednou se začal o dceru více zajímat, a když si našel novou přítelkyni, zajímal se ještě více. Po roce od jeho odchodu jsme se začali soudit o dceru. To, co matka prožívá, když se jí snaží vzít dítě, to se nedá popsat, to se musí prožít.



Takže jsem jako matka zažila rok plný utrpení a strachu. Dcera byla nejdříve v mé péči, pak na tatínkovo odvolání ve střídavé péči. Potom ji okresní soud svěřil do péče otci, na což jsem reagovala odvoláním ke krajskému soudu. Tam bylo rozhodnuto, že dcera se svěřuje do péče matce.

Celou dobu jsem nechápala, proč bych o dceru měla přijít, když jsem řádný občan. U soudu mě zastupovala právnička, přesto jsem nevěděla, jak můj boj dopadne.



Chodila jsem za sociálními pracovnicemi, byla jsem u psychologů, psala na Fond ohrožených dětí, ale ten rok plný utrpení a stresu mi již nikdo nevrátí.

Celkem tedy chápu ženy, které se rozhodnou skončit se svým životem a bohužel i s dětmi, které nechtějí dát bývalým partnerům. Po prožitých událostech nemám důvěru ani v naše soudnictví.



Já jako dospělý člověk se poperu se situací, ale lituji dceru, která si ponese tento zážitek celý život. Nejhorší na tom všem je, že i po skončení soudu nás bývalý partner nenechá v klidu žít, a kde může, tam škodí. Přitom když se s ním setkáváte tváří v tvář, tak by vás přesvědčil, že je nejhodnější člověk na světě.



Samota je zlá a zlé jsou i chvíle, kdy člověk neví, co bude dál. Přesto jsem optimista a věřím, že hodní muži ještě jsou. A tak bych touto cestou chtěla najít přítele, který si váží života i lidí okolo sebe.

Je mi 37 let, měřím 176 cm a mám dceru, které je pět let. Jsou ještě muži s velkým M? Jaroslava, Broumov

Doufám, že ještě není pozdě

Vážená redakce a milí čtenáři. Konečně jsem se odhodlal napsat do vašich Řádků důvěry, které moc rád čtu. Je zima a pro jednoho je dlouhá a smutná. Už nechci být sám, proto touhle cestou hledám ženu plnoštíhlou, do 170 cm, která by chtěla se mnou žít a ještě jedno dítě mít.

Mám 56 let a měřím 173 cm. Žiji ve vesnici, s vlastním bydlením. Mám moc rád děti a ony mne také.

Touha po jednom vlastním dítěti je stále velká. Pevně věřím, že se ozve žena, která chce rodinu a myslí to vážně, za upřímnou odpověď předem srdečně děkuji. Pepča z východních Čech

Co kdybych poznal partnerku pro život



Vážená redakce, po několika zklamáních píšu prostřednictvím dopisu do vašich Řádků důvěry.

Tak trošičku doufám, co kdybych poznal partnerku pro život. Ženu, která má srdce na dlani. Třeba i z vesnice, abychom si jeden druhého vážili.

V mém věku - pětatřiceti letech - bych to chtěl změnit. Jsem svobodný středoškolák, nekuřák, nepiji, spíš jsem domácí kutil. Vyšší štíhlé postavy, tmavovlasý.



Máš-li stejné trápení, zkus mi napsat. Co kdyby nám to oběma vyšlo. Stále ještě věří. Míla z Českého ráje



Aby každý den stál za to



Krásný dobrý den, prosím o uveřejnění mého dopisu. Chtěl bych touto cestou změnit samotu v trochu štěstí a najít přítelkyni.

Je mi 51 let. Mám rád zvířata, les, houbaření, zahradu. Mám skoro všechno, jsem zdráv, mám vlastní zázemí i práci, která mi vyhovuje. Ale chybí někdo, koho bych vzal za ruku, pohladil a sdílel dobré i to horší. Hledám normální slušnou ženu. Čtenář z Jičínska



Domácí kutil, který rád tančí



Předem vás srdečně zdravím. Jelikož čtu vaše příspěvky v Řádcích důvěry, velice mne zajímají osudy všech, kteří mají odvahu je zveřejnit. Samota je zlá věc. Proto jsem se dal touto cestou. A obracím se na vás. Hledám přítelkyni od 60 do 69 let z Chrudimska.



Hledám ženu, ke které bych měl důvěru a ona ke mně. Mým koníčkem je zahrada, jsem spíše domácí kutil, ale také rád tančím. Děkuji vřele za zveřejnění dopisu a případné předání odpovědí. S pozdravem Fedor od Chrudimi



Uvítám pomoc od hodných lidí



Dobrý den, rozhodla jsem se napsat do Řádků důvěry. Jsem osamělá důchodkyně, bez rodinného zázemí. Nehledám seznámení ani bydlení s mužem. Uvítám pomoc od hodných lidí, kteří by mi mohli nabídnout pokoj. Nejraději u starších, někde na Chrudimsku či Pardubicku. Božena, okolí Jaroměře