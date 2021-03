Dětská hřiště se v pondělí zavřela také ve Svitavách. „Uzavíráme je tam, kde to okolnosti dovolují. Sice je to smutný příběh a počítáme s tím, že i přes zamčená vrata se pár skupinek na hřiště dostane, případně se přesune jinam, ale minimálně tím omezíme výjezdy státní a městské policie na případná udání,“ uvedl mluvčí Svitav Jiří Johanides. Zavřít, nebo ne? Tím se zabývala v pondělí také bezpečnostní rada města Litomyšle.

„Nemáme hřiště, která by se dala jako celek uzamknout, protože nejsou zcela oplocená, tak jsme prozatím pověřili městskou policii namátkovou kontrolou. Pokud by na hřiště chodilo více lidí najednou, budeme to řešit v následujících dnech,“ sdělil mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

V Poličce zůstávají dětská hřiště otevřená bez omezení, vedení města je nechce zavírat. Otevřená hřiště jsou zatím i v Moravské Třebové. „Uzavření hřišť je vládním opatřením pouze doporučeno. My nechceme rodičům komplikovat už tak náročnou situaci,“ řekl mluvčí Třebové Václav Dokoupil.