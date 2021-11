Na začátku byl dar, který odkázal dárce dětskému oddělení Svitavské nemocnice ve své závěti. Tyto peníze pak odstartovaly další vlnu pomoci, díky níž má zdejší dětská příjmová ambulance přívětivější a veselejší tvář. Součástí je i umělecká výzdoba stěn s dětskými motivy.

„Děti se v opravených prostorách ambulance cítí mnohem lépe. Najednou tolik nevnímají, že jsou v nemocnici. Zaujme je nové, barevné prostředí, a zatímco zkoumají obrázky, můžeme se bavit s jejich rodiči,“ sdělil Ján Bodo, zástupce primářky dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice. V nových prostorách se cítí lépe nejen malí pacienti, ale i jejich rodiče. „Často sem přicházejí ve stresu, že je jejich dítě nemocné. Pak ale přijdou do hezkého, barevného prostoru, který je pomůže zklidnit a částečně utlumí prvotní napětí. To má pozitivní vliv i na dítě. Když vidí, že se maminka nebo tatínek cítí lépe, je hned uvolněnější, krásně spolupracuje a udělá i věci, které by třeba neudělalo ani doma ve svém prostředí," dodal Bodo.

Za celkovou rekonstrukcí ambulance stojí hned několik dobrých duší. Na začátku byl totiž sponzorský dar, který ve své závěti dárce odkázal dětskému oddělení. K daru se navíc připojila rodina Brýdlových z Litomyšle, díky které oddělení obdrželo zdarma od designéra Ondřeje Rašky návrh interiéru ambulance na míru. Designér následně doporučil litomyšlského ilustrátora Libora Drobného, který rovněž bez nároku na honorář navrhl a nakreslil výzdobu ambulance. Poslední díl do krásné skládačky dodal emeritní primář dětského oddělení Svitavské nemocnice Jan Malý, který se rozhodl do moderní ambulance pořídit nové židle.