Dobrovolní hasiči z Osíku se ve středu 30. září připojí k celostátní veřejné sbírce na podporu Českého dne proti rakovině.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Od 17 do 19 hodin mohou lidé v osícké hasičské zbrojnici zakoupit za minimální částku 20 korun kytičku do klopy, která je symbolem podpory v boji proti rakovině. Hlavní téma letošní sbírky jsou Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence. Sbor dobrovolných hasičů v Osíku tuto tradiční akci podporuje již dvanáct let. Žlutý květ měsíčku lékařského zakoupí lidé také ve městech, kde je v ulicích tradičně prodávají studenti.