„ANO na centrále projednalo vyloučení, včera ráno bylo usnesením celostátního Předsednictva potvrzeno, že pan Jurenka byl z hnutí vyloučen k 18. březnu,“ sdělil na dotaz Deníku předseda krajské organizace Pardubického kraje Jan Procházka. Redakci to potvrdil i Miroslav Jurenka. „Předsednictvo rozhodlo, ale písemné vyjádření zatím nemám,“ uvedl ve středu odpoledne.

Podle hnutí ANO je důvodem vyloučení minulost Miroslava Jurenky, který byl před několika roky odsouzen za podvod. Sedm let starý rozsudek Nejvyššího správního soudu je v současné době právně zahlazen. „Údajně jsem špatně vyplnil kolonku, zda jsem byl, nebo nebyl trestně stíhaný. Právník hnutí udělal rozbor, že jsem nic neporušil. Apelovali na to, že jsem to měl lidsky oznámit,“ vysvětlil Jurenka.

„Minulé oblastní předsednictvo podle stanov navrhovalo zrušení členství z důvodu, že pan Jurenka při přijímání uvedl nepravdivé údaje. Právní analýza ale říká, že na to měl plné právo, protože v té době měl čistý trestní rejstřík a je nutné na něj pohlížet jako na bezúhonného,“ potvrdil poslanec a krajský zastupitel Jaroslav Kytýr.

Ve vedení hnutí se na celostátní úrovni v případě navrhovaného vyloučení diskutovalo, co má větší váhu, zda právní, nebo morální hledisko. „Předsednictvo v Praze se postupem času rozhodlo, že morální právo má u politika větší váhu než to legislativní,“ vysvětlil Jaroslav Kytýr.

"Přestože jsme Miroslava Jurenku po jeho odchodu z krajské funkce potvrdili jako lídra do voleb, v průběhu povolebního vyjednávání na komunální úrovni v Moravské Třebové problém bránil spolupráci s vítězným seskupením. Tak se to znovu otevřelo a bylo doporučeno, aby mu bylo ukončeno členství, abychom v budoucnosti tuto nepříjemnou kauzu nemuseli řešit," přiblížil Jaroslav Kytýr.

Podle poslance měl Miroslav Jurenka budoucím spolustraníkům při vstupu do hnutí o své minulosti říct. "Problém gradoval a pana Jurenku dohnal. Vystavoval hnutí diskuzím o tom, zda politik s touto historií může repreztentovat veřejné zájmy. Šlo jen o to připustit a informovat. Je to velmi stará záležitost. Je mi to velmi líto, ale politicky je to problém," vyjádřil se Jaroslav Kytýr.

DOŠLA JIM TRPĚLIVOST

Podle krajského předsedy hnutí bylo důvodů víc, mimo jiné i neúspěšné povolební vyjednávání, které ANO v Moravské Třebové poslalo zpátky do opozice. „Vedení komunální kampaně, jednání o koalici, které dopadlo tak, jak dopadlo, a rozpolcenost místní organizace, na které má pan Jurenka taky zásluhu. A Hnutí ANO došla trpělivost,“ nastínil Jan Procházka.

Sám Miroslav Jurenka vidí za svým vyloučením vnitrostranický boj. „Vše vzniklo na základě výsledků voleb, kdy si část členů myslela, že je nutné jít do koalice a část si to nemyslela. Většina lidí, kteří byli na kandidátní listině, nechtěla jít do koalice, ale členská základna, která nebyla na kandidátce, zase chtěla, abychom do koalice šli. V první jedenáctce kandidátů bylo devět proti, do koalice chtěli jít jen Lenka Bártová a Libor Truhlář,“ vysvětluje Jurenka.

Dvojka kandidátky Lenka Bártová měla podle něj od vítěze voleb slíbený post místostarostky.

"Vyčetli mi, že jsem narušil transparentnost hnutí v komunálních volbách. Nelíbilo se jim, že jsem si před volbami nechal vytvořit a zaplatil vlastní leták, kde bylo uvedeno, že jsem lídr hnutí ANO," dodává k důvodům svého vyloučení Miroslav Jurenka.

Situaci v moravskotřebovské místní organizaci řeší celostátní předsednictvo. Důvodem zrušení, o kterém by mělo rozhodnout na dubnovém zasedání, je neschopnost členů ani po třech pokusech zvolit nového předsedu a místopředsedu. Poslední předseda, kterým byl právě Miroslav Jurenka, před časem na pozici rezignoval. A postu místopředsedy se vloni krátce po podzimních komunálních volbách vzdal i Libor Truhlář. Současně opustil řady hnutí ANO.

„Členům, kteří chtějí pokračovat, jsme nabídli, aby si podali žádost o přeřazení pod oblast Svitavy. Předpokládáme, že celostátní předsednictvo organizaci zruší a členové, kteří budou přeřazeni, po nějaké době zřídí místní organizaci v Moravské Třebové znovu,“ řekl Jaroslav Kytýr. Potvrzuje to i krajský předseda Jan Procházka.

Zájem zůstat v hnutí projevilo pět členů. Současní zastupitelé Miroslav Jurenka ani Ivana Kantůrková mezi nimi nejsou. „Další dva členové podávají žádost o ukončení z vlastní iniciativy. Noví sympatizanti, kteří mají podané přihlášky, je údajně stahují,“ přiblížil aktuální situaci v místním sdružení Jurenka.

ORGANIZACI ZRUŠÍ

Podle Jana Procházky spolu Jurenkovo vyloučení a zrušení místní organizace nesouvisí.

„Místní organizace byla Krajským předsednictvem navržena ke zrušení z důvodu dlouhodobé paralýzy, kdy nejen že zcela přestali pracovat a být aktivní, ale také nebyli schopni se domluvit na vedení, společném směru a práci do budoucna, protože tam byly dva tábory. Proto jsme místní organizaci navrhli Výboru hnutí ANO ke zrušení,“ vysvětluje krajský předseda ANO.

„Problém se řešil asi už rok a půl. Byla připravená varianta, že bude zrušena místní organizace a podle stanov zrušením zaniká členství všem jejím členům. S tím, že samozřejmě ti, kdo mají zájem, a to bylo nabídnuto i panu Jurenkovi, mohou znovu požádat o přijetí," nastínil okolnosti, které předcházely současné krizové situaci v moravskotřebovském sdružení nedávný krajský předseda hnutí v Pardubickém kraji, poslanec Jan Řehounek. "Nebylo to účelové, ale to, že tam byly dvě stejně velké skupiny, omezovalo fungování místní organizace," dodává.

ANO ZŮSTALO V OPOZICI

Pro hnutí ANO skončila povolební vyjednávání v Moravské Třebové neúspěchem. A to přesto, že těsně po volbách se situace krátce jevila jako jednoznačná. Vítězné sdružení Srdcem Třebováci zpočátku upřednostňovalo širokou, čtrnáctičlennou koalici, jejíž součástí měli být i tři zastupitelé ANO.

Podle jedničky kandidátky Srdcem Třebováci Daniely Maixnerové však dohoda zkrachovala na tom, že hnutí trvalo na nominaci Miroslava Jurenky na místostarostu. "Naší podmínkou bylo, že v radě města nemůže být člověk v minulosti pravomocně odsouzený za trestný čin podvodu," vyjádřila se k průběhu povolebního vyjednávání Maixnerová.

Podmínky si však kladli i Piráti, kteří naopak trvali na jedenáctičlenné koalici, aby měli při rozhodování v klíčových záležitostech právo veta. Ve volbách uspěl za Piráty jako jediný Martin Sedlák, který zasedl i v radě města.

Na nabídku, aby ANO na místo v radě nominovalo někoho jiného, podle Daniely Maixnerové hnutí nepřistoupilo. "Zazněla nabídka, aby seděl v radě jiný zvolený člen. Toto nebylo přijato ani náznakem. S partnery ANO jsme v minulosti vždy jednali na rovinu a čestně, ale morální kredit radních je pro nás velmi důležitý," vyysvětlila Maixnerová.

Nová radniční koalice, na které se vítězné sdružení Srdcem Třebováci dohodlo s ODS, Změnou pro Třebovou, KDU-ČSL a Svobodnými a Piráty, disponuje v jednadvacetičlenném zastupitelstvu křehkou většinou jednoho hlasu. Její vznik podpořil na ustavujícím zastupitelstvu, v té době už bývalý místopředseda místní organizace hnutí ANO, Libor Truhlář.

Miroslav Jurenka zastává v současném zastupitelstvu funkci předsedy finančního výboru. Hlasovalo pro něj šestnáct z devatenácti přítomných, včetně zastupitelů za sdružení Srdcem Třebováci. Kromě Petra Frajvalda, který se zdržel.