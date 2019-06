Na čtvrtečním jednání městského zastupitelstva hlasoval zastupitel za koaliční ODS Martin Kozáček pro změnu územního plánu, která umožní jeho firmě postavit v jím kýžené lokalitě nové sídlo. Jeho hlas byl navíc rozhodující, bez něj by změna neprošla.

Sám Kozáček připouští, že se ocitl v jasném střetu zájmů. Podle svých slov ale neměl na vybranou. To, že se měl zdržet hlasování, odmítl.

„Ano, je to divné. Byl jsem byl ve střetu zájmů. Na druhou stranu, o té lokalitě se zdlouhavě jedná už řadu let, já jako podnikatel také potřebuji konečně vědět, s čím můžu počítat. Přišlo mi pokrytecké se po letech neúspěšných snah tvářit, že mi to je jedno,“ řekl Kozáček.

Upozornil, že do střetu zájmů se za dlouhá léta v zastupitelstvu dostal prý poprvé. A to, že změna prošla právě o jeho hlas, prý bylo náhodou. „Nikdo jsme ty hlasy pro předem nepočítal. Hodně lidí na zastupitelstvu tentokrát chybělo a počítala se tudíž každá ruka. Nebylo to o dohodách,“ tvrdí.

Pro dotyčný pozemek se vžil termín „Kozáčkův trojúhelník“. Leží u železniční trati mezi tenisovými kurty a průmyslovou zónou. Opozice trvá na tom, že plocha by měla být zachována pro plánované parkoviště. Poukazovala i na Kozáčkův střet zájmů.

„Město se tím zbavuje strategického pozemku. Firmy by měly budovat svá sídla v průmyslové zóně, kde jsou stále k dispozici volné pozemky. Aut v ulicích stále raketově přibývá, což ovšem neplatí o parkovacích místech. Pod tlakem tak vznikají nové parkovací plochy většinou na úkor zeleně jako například plánované rozšíření parkoviště za hradbami v ulici Na Bídě,“ řekl zastupitel za Piráty Štěpán Vlček.

Místostarosta Pavel Štefka (ANO) vnímá celý spor jako přehnaně rozdmýchanou bouři ve sklenici vody. „Už minulé zastupitelstvo uzavřelo, a tehdy jednoznačně, s panem Kozáčkem smlouvu o smlouvě budoucí, týkající se prodeje tohoto pozemku, která byla podmíněna právě změnou územního plánu,“ uvedl Štefka. Dodal také, že šlo jen o dílčí hlasování v celém procesu přípravy územního plánu. O definitivní verzi se teprve bude hlasovat.

O původně plánované parkoviště navíc město nepřijde. Zastupitelé si vymínili, že pozemek bude firmě prodán jen při nalezení jiné lokality pro parkoviště.