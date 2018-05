Zastupitel Josef Ošťádal rezignoval

Moravská Třebová – Zastupitel a někdejší starosta Josef Ošťádal (ODS) rezignoval minulý týden ve čtvrtek na své členství v zastupitelstvu města. O den později nahradil odstupujícího Josefa Ošťádala podnikatel, někdejší zastupitel a ředitel technických služeb Pavel Charvát.

Josef OšťádalFoto: facebook Josefa Ošťádala

Jednašedesátiletý Josef Ošťádal rezignoval z důvodu dlouhodobých vážných zdravotních potíží, kvůli kterým se již několika posledních zasedání moravskotřebovského zastupitelstva neúčastnil. Deníku informaci o důvodech odstoupení potvrdil jeho bratr Zdeněk Ošťádal (TOP09), který je rovněž moravskotřebovským zastupitelem.



Josef Ošťádal pochází z Moravské Třebové. Absolvoval místní gymnázium. Ve studiu posléze pokračoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vysokoškolská studia zakončil s titulem doktor přírodních věd.



Do komunální politiky Josef Ošťádal vstoupil v roce 1992, kdy se stal členem zastupitelstva města za občanské demokraty. Členem Občanské demokratické strany je od roku 1991. Po roce 2000 byl předsedou svitavské okresní rady ODS.



Zastupitelem se stal opětovně v roce 1998 a poté opakovaně ve všech komunálních volbách, naposledy v roce 2014. V roce 2010 neúspěšně kandidoval ve volbách do poslanecké sněmovny.



V letech 2002 až 2006 a znovu 2006 až 2010 byl starostou Moravské Třebové. Po komunálních volbách na podzim roku 2006, po složitých vyjednáváních, kdy to vypadalo na koalici ODS, KDU-ČSL, evropských demokratů a nezávislých, Josef Ošťádal post starosty po prosazení koaličního spojení se sociálními demokraty, nakonec obhájil. O čtyři roky později, kdy ODS ve volbách oproti předchozímu období ztratila a skončila s pěti mandáty na druhém místě za ČSSD, se to už nepovedlo.



Aktuálně mají občanští demokraté v zastupitelstvu dva mandáty. Vedle Milana Königa zasedne do zastupitelské lavice za ODS Pavel Charvát, který není v komunální politice žádným nováčkem. Do zastupitelstva byl zvolen už v roce 1994 za Občanskou demokratickou alianci. Mandát obhájil za stejnou stranu i o čtyři roky později. Znovu zvolen byl i v roce 2002 tentokrát za Sdružení nezávislých. V dalších volbách neúspěšně kandidoval za SNK Evropské demokraty. Opět se mezi zastupitele vrátil v roce 2010, kdy kandidoval za ODS. V posledních volbách neuspěl.