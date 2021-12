Oproti očekávání nejsou fronty v podvečer 23. prosince nijak hrozné. Podle oslovených lidí si v obchodním domě počkáte déle každý obyčejný pátek. Důvodů se nabízí hned několik. Obchody se na předvánoční dny pečlivě připravují. Posilují počty personálu na pokladnách i mezi regály, kde se vše poctivě doplňuje. Pípání skeneru čárových kódů se ozývá od každé kasy a fronty tak postupují, jak nejrychleji to jde.

Zároveň si lidé v době covidu, kdy byly obchody zavřené i několik měsíců, zvykli nakupovat online. To, co bylo v minulosti doménou především mladších generací, už dnes s přehledem zvládnou i ti dříve narození. "Myslel jsem si, že v e-shopech nakupují jen lenoši. Je to ale hrozně pohodlné. Nemusím se bát, že mi zase zavřou obchody před nosem. Tak jsem si dárek pro syna objednal na prodejnu. Je to rychlejší, než kdybych tady bloumal a nemohl to najít, navíc se nemusím bát, že mi to pošta nestihne doručit," pochvaluje si v elektru pan Josef.

Většina obchodů má otevřeno ještě na Štědrý den dopoledne, benzínky zavírají až večer. Podle všeho lze i na poslední chvíli sehnat hezké dárky. A pro ty, kteří se bojí výšek, je tento adrenalinový sport vhodnou alternativou tandemového seskoku nebo bungee jumpingu.

Ani po dvou hodinách v obchoďáku to letos na adrenalinový zážitek nevypadá. Zatím nejdelší fronta se tvoří před KFC v jídelní zóně. Tedy s výjimkou trafik. Mezi dárky na poslední chvíli totiž zjevně jako už tradičně vedou stírací losy. Podle šest let starého průzkumu loterijní společnosti Sazka utratí Češi před Vánoci za stírací losy až desítky milionů korun. Vybírají přitom hlavně očima, proto se touto dobou na stáncích objevují hlavně losy s vánočními motivy a zdobené třpytkami. "Nejde ani tak o tu výhru, je to spíš pro srandu. Takový hezký moment, kdy všichni pod stromečkem zkoušíme štěstí," říká žena čekající ve frontě před trafikou.

Oproti očekávání není situace v předvánočním obchoďáku tak dramatická. Nejdelší fronty se tvoří před trafikou, pochutinami a v jídelní zóně.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Ve větších městech se nápory lidí v posledních hodinách otevírací doby jakž takž rozprostřou. Ten pravý očistec nastává v menších obcích, kde možností tolik není. Davy opozdilců a předvánočních prokrastinátorů se proto uchylují do supermarketů, kde se mísí s těmi, kteří na poslední chvíli nakupují potraviny. Ve čtvrtek v podvečer jsou koše uprostřed jičínského Kauflandu prázdné. Elektronika a další dárkové předměty jsou beznadějně vyprodané. V posledních hodinách jdou podle jedné z pokladních na odbyt dárková balení kosmetiky a pochutin, ale také lahve drahého alkoholu.

Zbývá poslední zastávka, folklor a stokrát opakovaný vtip mezi pozdními dárky - benzínka. "To se říká, ale je to podle mě spíš pověst. Alespoň tady u nás prodáváme akorát tekutinu do ostřikovačů a náhradní stěrače, takže nabídka dárků nic moc. Na Štědrý den lidi většinou akorát tankují, případně nakupují sladkosti, losy a cigarety. Ale je možné, že jinde to je jinak," směje se dotazu na dárky na poslední chvíli obsluha benzínky vedle státovky I/35.