Stovka žáků ze základních škol z regionu si ve středu vyzkoušela v Integrované škole v Moravské Třebové něco z práce klempířů nebo zedníků. Technohrátky tak lákají deváťáky ke studiu řemeslných oborů. „Dejte do toho pořádnou ránu,“ radí v klempířské dílně školákům učitel odborného výcviku Luboš Grézl. Deváťáci v dílně vyrážejí číselné kódy na plechové štítky. „Myslím, že polovina dětí drží kladivo poprvé v životě,“ podotýká Grézl.

Klempířina nebo zedničina už dávno není jen oborem pro kluky. To potvrzuje i Žaneta Pokorná, která je ve třetím ročníku oboru zedník. „Táta doma dělal rekonstrukce, a když jsem byla malá, tak mě ta práce bavila. Když jsem si vybírala střední školu, měla jsem jasno. Pro holku je to občas složitější, hlavně při tahání těžkých věcí. To mi musí pomáhat kluci. Jsem jediná dívka ve třídě, ale jsme super parta. Líbí se mi, že za sebou vidím hotovou práci,“ tvrdí Žaneta Pokorná.

Na praxi jezdí na stavby v okolí Jevíčka a práce ji baví. Podle učitelů je první studentkou zednického řemesla v Moravské Třebové. Před pár lety měli ve škole už jednu klempířku.

Technohrátky na Integrované střední škole v Moravské Třebové ukázaly školákům mimo jiné obory klempíř, pokrývač a zedník.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Investice do automatizace výroby

Poptávka po řemeslnících je obrovská, ale učební obory děti netáhnou. Firmy pak jen těžko shání zaměstnance a raději automatizují výrobu. I když ne všude je to možné. „Sehnat řemeslníky je dneska hodně těžké, prostě nejsou. Nestudují ty obory, nemají zájem to dělat. Sháněl jsem pokrývače, ale marně. Klempíř, pokrývač, tesař, zedník. Nejsou,“ stěžuje si Roman Chudý.

Podobné zkušenosti má i Pavel Rejman ze společnosti TPR z Pohodlí u Litomyšle. Sehnat absolventa učňovského nábytkářského oboru je podle něho stále větší problém. Za dlouhodobý pokles učňů může velká nabídka univerzálních škol s maturitou, obava z náročné manuální práce nebo přirozený demografický pokles.

„Pokud učeň je šikovný a má zájem o obor, spadá převážně do skupiny absolventů, kteří se vyučí už pro konkrétní dílnu nebo výrobu. Většinou má na majitele firmy osobní vazbu a je dané, kde bude po studiu pracovat. Druhou skupinou jsou absolventi, kteří šli na školu jen proto, aby měli učňovské vzdělání, při volbě si nebyli vědomi dalšího uplatnění. Tato skupina je z větší části nezaměstnatelná v oboru, nemají zájem a chuť se dále rozvíjet, vzdělávat a pracovat,“ vysvětluje Rejman.

Proto v nábytkářské firmě investují do automatizace výroby. Díky tomu jsou schopni realizovat i náročné atypické projekty. „Stále častěji zaměstnáváme dělníky z jiných oborů, kteří mají zájem učit se novým věcem a pracovat. Technologie a automatizace nahrazují stále více odbornost,“ dodává Rejman.

Projekt Technohrátky a další aktivity se snaží studenty přitáhnout k řemeslným a technickým oborům. Pomalu se to snad i daří. „Nyní máme v prvním ročníku šest klempířů, to považuji za úspěch. Pak máme zedníky ve 2. a 3. ročníku. Pokrývače nemáme ve škole vůbec. Všeobecně je o učební obory menší zájem než o ty maturitní. Práce venku je náročná, za každého počasí, ve výškách. Ale na druhou stranu všichni najdou uplatnění, jsou žádaní,“ vysvětluje Jana Pekáriková, ředitelka Integrované střední školy v Moravské Třebové.

Firmy nabízejí stipendia

Zájem o učební obory se po mnoha letech zvedá v celém Pardubickém kraji. „Na stavební škole ve Vysokém Mýtě jsme letos nemohli ani přijmout všechny zájemce o zednický obor. To nepamatujeme. Vždy jsme mívali tak pět studentů v celém kraji. Stavařina jde nahoru,“ komentuje situaci v učebních oborech Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. O studenty bojují nejen školy, ale zapojují se i samotné firmy, které žákům nabízí stipendia.

Jedno je však jasné. Absolventi učňovských oborů práci seženou vždy. „Každý člověk, který má nějaké řemeslné nebo technické vzdělání, na trhu práce najde uplatnění bez velkých problémů. Zájem je o všechny obory, ať už to jsou nástrojaři, obráběči kovů, lidé schopní obsluhovat výrobní mašiny a linky. Po řemeslně a technicky zaměřených lidech je v Pardubickém kraji velká poptávka,“ uzavírá Richard Koubek, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy České republiky v Pardubickém kraji.