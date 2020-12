Zámek v Moravské Třebové bude otevřený i v zimě. Návštěvníci uvidí od pátku 4. prosince historickou vánoční výzdobu v expozicích Jak se žilo na venkově a Poklady Moravské Třebové.

Zámek v Moravské Třebové. | Foto: Archiv města

„Vánoční výzdobu v expozicích jsme pro návštěvníky připravili jako bonus. Chceme připomenout kouzlo zvyků a tradic v době adventu a nadcházejících svátků,“ uvedla kastelánka zámku Karolína Machálková. Zámek bude otevřený vždy od pátku do neděle, a to až do Vánoc.