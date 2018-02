Zámek chystá oslavy i novinky

Litomyšl - Litomyšlský zámek je připravený na sezonu, kdy oslaví 450 let od položení základního kamene.

JEDNOU Z NOVINEK v letošní sezoně je opravená a plně vybavená malá jídelna.Foto: DENÍK/Petr Šilar

Nejnavštěvovanější zámek Pardubického kraje a zároveň památka UNESCO potěší letos návštěvníky nejednou novinkou. Úklid stihli zaměstnanci právě včas, než začaly mrazy a připraveny jsou tak i nové instalace v zrestaurovaných pokojích. Po osmi letech spatří návštěvníci malou jídelnu a hudební pokoj.

„Výjimečné jsou výmalbou od Dominika Dvořáka a štukem od Maxmiliána Kaňky. Podlahy zdobí vídeňské parkety a milovníci nábytku mohou obdivovat zdobné stolky z druhé poloviny 19. století vykládané želvovinou. Dále anglický nábytek a klavírní křídlo z roku 1907,“ sdělila kastelánka zámku Zdeňka Kalová. Tím však výčet unikátních předmětů nekončí. V prostorách zámku se objeví zrekonstruovaný nábytek, který byl zavřený několik desítek let ve skladu.

Zámecké komnaty budou otevřeny 16. března výstavou Renesance v Litomyšli, která připomene stavitele zámku Vratislava z Pernštejna. Bude doplněna také o květinovou výzdobu.

Zámek slaví letos čtyři sta padesáté narozeniny a k tomu významnému výročí bude připraven bohatý program.

„Jednou ze zajímavostí bude soutěž o pravé diamanty nebo výstava operních kostýmu během Smetanovy Litomyšle ve spolupráci s Národním divadlem,“ prozrazuje kastelánka Zdeňka Kalová. Na podzim bude k vidění výstava o stavební historii zámku, na které spolupracuje s litomyšlským muzeum. Podrobnosti se příznivci litomyšlské památky dozví během března.

PENÍZE JE MOŽNÉ ZÍSKAT Z JINÝCH DOTACÍ

O zámku se v poslední době mluvilo v souvislosti s neposkytnutím dotace na opravu za 250 milionů korun. To však neznamená, že začne památka UNESCO padat návštěvníkům na hlavu. Opravy jsou v plánu stejně jako v minulých letech. Navíc je šance, že se památka dočká peněz z dalších dotačních programů. „Obrovskou naší výhrou je, že máme na celý areál zámku zpracovanou technickou dokumentaci a také všechna povolení. Tím pádem jakmile obdržíme jakékoliv peníze, tak můžeme začít opravovat,“ vysvětluje kastelánka.

Nejen návštěvníky zámku překvapí ještě jedna změna. Od zdi zámku zmizí během jara socha svatého Metoděje, která je přímo naproti kostelu Nalezení svatého Kříže. Nejedná se však o plánovanou loupež. Socha je ve špatném stavu a je potřeba ji restaurovat. Bude tedy odvezena do zámku. Oprav by se měla následně dočkat i samotná zámecká zeď. Opravy a restaurace by měly být hotovy do konce příštího roku.