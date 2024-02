Příprava na přijímací zkoušky na střední školy začíná v Základní škole v Cerekvici nad Loučnou už v šesté třídě. V devítce pak žáci zkouší testy od Cermatu, chodí na doučování a také se připravují sami doma.

„Ve škole chodím každý čtvrtek na doučování, doma si lehce taky počítám asi tak půl hodiny. Matematika mi přijde lehčí než čeština,“ řekla deváťačka Valerie, která se hlásí na veterinární školu do Lanškrouna. Podobně to má i její spolužák Martin. „Doma dělám češtinu a matematiku tak hodinu denně. Chodím na doučování z matematiky i češtiny, která je pro mě těžší. Zkouším si starší testy od přijímaček a myslím, že by to šlo,“ podotkl Martin, který chce studovat technickou školu v Litomyšli.

Děti ze Základní školy v Cerekvici nad Loučnou jsou nejúspěšnější z okresu u přijímaček z matematiky.

„Myslím, že mám ve škole tři schopné matikáře. Mým cílem je získat do školy šikovné učitele a odborníky, kteří chtějí pracovat s dětmi a někam to s nimi dotáhnout. A je to také o dovednosti učitelů zapálit děti pro předmět,“ přiblížil recept na úspěch ředitel školy Pavel Tupec. A že to učitelé zvládají, není pochyb.

V hodině matematiky Dagmar Kunkelové sedmáci nesedí jen v lavicích. Příklady jim rozmístila po celé třídě a pokud dobře spočítají všechny úlohy zaměřené na procenta, vyjde jim tajenka.