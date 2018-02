Žákům přednáší po roce studenti z celého světa

Litomyšl – Z Brazílie, Číny, Gruzie, Indonésie, Pákistánu, Ruska, Turecka a Ukrajiny přijeli mladí lidé za žáky III. základní školy v Litomyšli. V rámci projektu Edison, který se koná ve škole potřetí, přijeli s dětmi procvičovat angličtinu. Děti se také dozvědí nové věci o zemích, kam se málokdo podíval.

Studenti z celého světa zase poznávají Českou republiku i město Litomyšl. Ubytováni jsou v rodinách, a tak mají možnost poznat, jak zde lidé žijí. „Během školní výuky to máme zařízené tak, že se naši žáci potkají se všemi studenty. Hodiny jsou koncipované, aby se naši žáci více ptali na to, co je zajímá,“ popsal program na škole ředitel Pavel Jirsa.

Podle zpráv ze světa by se mohlo zdát, že spolu někteří studenti nemohou vycházet, neboť jejich země spolu mají vypjaté vztahy. „Zaujalo mě, že Gruzínka zcela otevřeně vyprávěla o okupaci Ruskem a přitom vedle ní byla kolegyně právě z této země. Ta nemá problém ani s kolegyní z Ukrajiny,“ poznamenal ředitel Pavel Jirsa.



Otevřenost studentů a zájem dětí byl vidět při včerejším setkání, kdy si zástupce každé země připravil prezentaci svojí země. Velký zájem vzbudilo zejména typické oblečení a například Harkrisnowo Pramudya z Indonésie (na fotografii) si připravil i pikantní nudle. U stánku jeho kolegyně z Číny si zase mohli žáci vyzkoušet jídelní hůlky a zajímavá byla také ukázka bankovek jednotlivých států.