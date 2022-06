"Kvůli přípravám a bezpečnostním opatřením začnou některá omezení platit už před setkáním politiků," informoval mluvčí Litomyšle Michal Frank.

Setkání politiků ovlivní dění v celém městě, kde se koná nejen festival Smetanova Litomyšl, ale začnou také Toulovcovy prázdninové pátky. Lidé se nedostanou do některých památek.

"Od půlnoci z 30. června na 1. července po celý den budou pro auta uzavřeny ulice Zámecká a Jiráskova, které budou sloužit jako dočasné parkoviště pro delegace a média, což platí také o parkovišti pod zámkem. Pěší se mohou po těchto místech pohybovat, veřejnost se ale 1. července nedostane do zámeckého areálu. Již od 30. června až do 2. července také nebude možné navštívit rodný byt Bedřicha Smetany. Stejně tak bude uzavřený zámek, a to ve dnech 29. června až 1. července," přiblížil omezení Frank.

Hosté Smetanovy Litomyšle se na večerní koncerty dostanou, zejména 1. července by ale měli kvůli omezením dorazit s předstihem.

„Na zahájení předsednictví se těšíme a jsme rádi, že se uskuteční právě u nás i vzhledem k tomu, že se prvního července koná Koncert pro Evropu,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. Ve stejný den začínají i Toulovcovy prázdninové pátky, což je prázdninový festival pohádek a koncertů. "Pokud dorazíte autem, parkujte přednostně u zimního stadionu nebo na parkovišti pod druhou a třetí základní školou,“ dodal starosta.

Návštěvníci Toulovcova náměstí o večerní program nepřijdou, turisté mohou v uvedených dnech zavítat i do piaristického chrámu, do regionálního muzea a otevřené zůstanou i Klášterní zahrady. Tam v průběhu celého prvního červencového dne mohou zájemci sledovat vysílání ČT24, protože Česká televize bude přenášet oficiální program ze zámeckého areálu.

Ministři a premiér Petr Fiala podle aktuálního plánu přijedou do Litomyšle v pátek chvíli po poledni na náměstí Václava Havla, kde všechny přivítá starosta Daniel Brýdl.

"Následně z pardubického letiště dorazí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a kolegium komisařů. Kolem půl jedné tak může veřejnost naživo spatřit při příjezdu vládní i unijní politiky. V zámeckém areálu následně začne oficiální program, kterého se v odpoledních hodinách po svém příjezdu zúčastní i členové vedení Parlamentu ČR, včetně předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a předsedy Senátu Miloše Vystrčila," uvedl Frank.

Program v zámeckém areálu doprovodí zahájení výstavy Dospěli jsme v EU u Klášterních zahrad. Expozice na místě zůstane do 22. července a samotnou vernisáž může navštívit i veřejnost, což bude i příležitost pro setkání s některými politiky. Program vyvrcholí na druhém zámeckém nádvoří v 19 hodin, kdy Česká filharmonie za přítomnosti členů vlády, zástupců parlamentu i unijních komisařů zahájí Koncert pro Evropu v rámci Smetanovy Litomyšle. Koncert i celý litomyšlský program při příležitosti zahájení předsednictví v Radě Evropské unie skončí chvíli po deváté večer.

Stručný výtah programu zahájení předsednictví v Radě EU, pátek 1. července:

12:00 až 12:45 – příjezd členů vlády ČR i Evropské komise do Litomyšle na náměstí Václava Havla

13:00 až 18:45 – program v zámeckém areálu

16:30 až 17:00 – příjezd členů Parlamentu ČR na náměstí Václava Havla

17:15 – zahájení vernisáže putovní výstavy fotografií u Klášterních zahrad za účasti starosty Daniela Brýdla a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (i pro veřejnost)

19:00 – zahájení Koncertu pro Evropu na zámeckém nádvoří v rámci Smetanovy Litomyšle za účasti české vlády i unijních komisařů

21:10 – předpokládaný konec koncertu