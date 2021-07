První parta pomáhala v Mikulčicích, které jsou celé bez elektřiny a musí se tam vybudovat kompletně nová elektrická síť. I proto s sebou chlapi vezli vlastní agregáty. Měli taky svoje stroje, jako je smykový nakladač, bagr, dumper. Agregáty osvětlovali hasiči až tři ulice kvůli večernímu rabování, ke kterému bohužel ve zničených vesnicích dochází.

Na osmihodinové směny se na Moravě nehraje. Pracovat se začínalo už před šestou hodinou ranní a končilo se večer. „První den byl pro nás nejvíce emotivní. Dost nás to zaskočilo, jelikož realita je něco jiného, než když se o tom člověk dozví na internetu. Jinak osmdesát procent lidí, které postihlo tornádo, byli důchodci. Pro takové lidi je to devastující. Všech nám bylo moc líto, vypadalo to tam jako po válce,“ vzpomíná Pavel Kubín. Na emoce ale nebyl čas, práce bylo víc než dost.

Hasiči z Městečka Trnávky jsou srdcaři a když mohou, přiloží ruku k dílu. „Vloni ve stejnou dobu náš sbor pořádal charitativní sbírku pro obce zasažené ničivou povodní na Olomoucku,“ říká velitel SDH Městečko Trnávka Jaroslav Seidl. Společně s partou z Vranové Lhoty a stavební firmou odjeli pomoct přímo na Moravu. „Kluci pomohli během dvou dnů zakrýt střechu na zdravotním středisku. Druhá parta pomáhala zakrýt domy ostatním obyvatelům vesnice. Díky odbornosti pracovníků, kteří jeli s touhle partou, se podařilo vymést a udělat revize komínů na několika domech. Pomohli taky starší paní, které odjela parta dobrovolníků, a už nestačila dokončit svoji práci. Byla potřeba zbourat menší zděnou budovu,“ přibližuje Seidl.

Z Moravy se dobrovolníci z Moravskotřebovska vrátili opálení jako od moře, ale vyčerpaní jak po týdenní šichtě. „I přesto s krásným pocitem, že i touhle malou pomocí jsme pomohli ulevit několika lidem, které postihla přírodní katastrofa,“ dodává velitel hasičů z Trnávky.